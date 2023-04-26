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Шестеро граждан Абхазии задержаны по подозрению в похищении двоих россиян

Шестеро граждан Абхазии задержаны по подозрению в похищении двоих россиян

Россиян, Леонида Шоклера и Исмаила Шейха, похитили с целью получения выкупа. 26.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-26T09:25+0300

2023-04-26T09:25+0300

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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Шестеро граждан Абхазии подозреваются в похищении двоих россиян и вымогательстве денег в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.Согласно версии следствия, гражданин России Леонид Шоклер был похищен 14 апреля примерно в 18:30 с парковки у торгового комплекса "Сухум-маркет". Его вывезли в село Ачадара Сухумского района, где применили насилие, опасное для жизни. До 18 апреля Шоклера незаконно удерживали и неоднократно перемещали с места на место, пока его мать не прислала похитителям выкуп в размере пяти тысяч долларов. После этого похищенного освободили. Друга пострадавшего, Исмаила Шейха, похитили 19 апреля примерно в 14:30 с места временного проживания Шоклера. Его обманом вывезли в село Окум Галского района и применили насилие, опасное для жизни. Однако Шейху удалось самостоятельно освободиться и сообщить о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов.

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