https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/sorok-rossiyskikh-voennosluzhaschikh-osvobozhdeny-iz-ukrainskogo-plena-1045480754.html

Сорок российских военнослужащих освобождены из украинского плена

Сорок российских военнослужащих освобождены из украинского плена

В плену на подконтрольной Киеву территории российским солдатам грозила смертельная опасность. 26.04.2023, Sputnik Абхазия

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россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Сорок российских военнослужащих были возвращены из украинского плена в результате переговоров. Об этом сообщает Министерство обороны России."Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - говорится в сообщении ведомства.Последний обмен пленными между Россией и Украиной прошел 10 апреля. Тогда ибыли освобождены 106 россиян.

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