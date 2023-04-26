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Сорок российских военнослужащих освобождены из украинского плена
Сорок российских военнослужащих освобождены из украинского плена
В плену на подконтрольной Киеву территории российским солдатам грозила смертельная опасность. 26.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-26T20:45+0300
2023-04-26T20:45+0300
2023-04-26T20:45+0300
россия
украина
министерство обороны рф
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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Сорок российских военнослужащих были возвращены из украинского плена в результате переговоров. Об этом сообщает Министерство обороны России."Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - говорится в сообщении ведомства.Последний обмен пленными между Россией и Украиной прошел 10 апреля. Тогда ибыли освобождены 106 россиян.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Сорок российских военнослужащих освобождены из украинского плена
В плену на подконтрольной Киеву территории российским солдатам грозила смертельная опасность.
СУХУМ, 26 апр - Sputnik.
Сорок российских военнослужащих были возвращены из украинского плена в результате переговоров. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - говорится в сообщении ведомства.
Последний обмен пленными между Россией и Украиной прошел 10 апреля. Тогда ибыли освобождены 106 россиян.