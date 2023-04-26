https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/sovfed-odobril-zakonoproekt-o-pozhiznennom-zaklyuchenii-za-gosizmenu-1045477942.html

Совфед одобрил законопроект о пожизненном заключении за госизмену

Совфед одобрил законопроект о пожизненном заключении за госизмену

Кроме того, поправки к закону вводят ответственность в виде лишения свободы до пяти лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых... 26.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-26T16:21+0300

2023-04-26T16:21+0300

2023-04-26T17:14+0300

россия

новости

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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Российские сенаторы одобрили закон, согласно которому наказанием за государственную измену может стать пожизненное заключение, сообщает РИА Новости."Статья 57 "Пожизненное лишение свободы" Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) дополняется новым основанием – совершение особо тяжких преступлений против основ... конституционного строя и безопасности государства – в случае совершения которых может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", – говорится в заключении конституционного комитета.Усилили и уголовную ответственность за совершение терактов. За совершение террористического акта будет грозить до 20 лет лишения свободы, за организацию террористического сообщества и участие в нем - от 10 до 15 лет.

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