https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/sovfed-odobril-zakonoproekt-o-pozhiznennom-zaklyuchenii-za-gosizmenu-1045477942.html
Совфед одобрил законопроект о пожизненном заключении за госизмену
Совфед одобрил законопроект о пожизненном заключении за госизмену
Кроме того, поправки к закону вводят ответственность в виде лишения свободы до пяти лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых... 26.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-26T16:21+0300
2023-04-26T16:21+0300
2023-04-26T17:14+0300
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102646/42/1026464236_0:173:3089:1911_1920x0_80_0_0_410f2c908b67df4b6b21934d685a1586.jpg
СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Российские сенаторы одобрили закон, согласно которому наказанием за государственную измену может стать пожизненное заключение, сообщает РИА Новости."Статья 57 "Пожизненное лишение свободы" Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) дополняется новым основанием – совершение особо тяжких преступлений против основ... конституционного строя и безопасности государства – в случае совершения которых может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", – говорится в заключении конституционного комитета.Усилили и уголовную ответственность за совершение терактов. За совершение террористического акта будет грозить до 20 лет лишения свободы, за организацию террористического сообщества и участие в нем - от 10 до 15 лет.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102646/42/1026464236_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d980511ff30b585069e7c93268d094b6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости
Совфед одобрил законопроект о пожизненном заключении за госизмену
16:21 26.04.2023 (обновлено: 17:14 26.04.2023)
Кроме того, поправки к закону вводят ответственность в виде лишения свободы до пяти лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не представлена Россия.
СУХУМ, 26 апр – Sputnik.
Российские сенаторы одобрили закон, согласно которому наказанием за государственную измену может стать пожизненное заключение, сообщает РИА Новости
.
"Статья 57 "Пожизненное лишение свободы" Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) дополняется новым основанием – совершение особо тяжких преступлений против основ... конституционного строя и безопасности государства – в случае совершения которых может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", – говорится в заключении конституционного комитета.
Усилили и уголовную ответственность за совершение терактов. За совершение террористического акта будет грозить до 20 лет лишения свободы, за организацию террористического сообщества и участие в нем - от 10 до 15 лет.