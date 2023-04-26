https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/trendy-i-novyy-opyt-turisticheskiy-forum-otkrylsya-v-abkhazii-1045480418.html

Тренды и новый опыт: туристический форум открылся в Абхазии

Тренды и новый опыт: туристический форум открылся в Абхазии

Международный образовательно-туристический форум "Горизонты-23" открылся в Абхазии 26 апреля. 26.04.2023, Sputnik Абхазия

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На форуме планируется обсудить развитие совместных абхазо-российских программ детских тематических лагерей.Эксперты форума проведут мастер-классы, профориентационные лектории, поделятся лучшими практиками, последними трендами и расскажут о своём опыте детского образовательного отдыха. Среди участников форума с российской стороны – заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов, министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин, председатель общероссийской общественной детско-юношеской организации "Юные инспекторы движения" (ЮИД) России Валентина Кульбицкая, директора крупнейших российских туристических компаний и многие другие. Подробнее об открытии форума в видеоматериале Sputnik.

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