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Тренды и новый опыт: туристический форум открылся в Абхазии
Тренды и новый опыт: туристический форум открылся в Абхазии
Международный образовательно-туристический форум "Горизонты-23" открылся в Абхазии 26 апреля. 26.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-26T17:41+0300
2023-04-26T17:41+0300
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На форуме планируется обсудить развитие совместных абхазо-российских программ детских тематических лагерей.Эксперты форума проведут мастер-классы, профориентационные лектории, поделятся лучшими практиками, последними трендами и расскажут о своём опыте детского образовательного отдыха. Среди участников форума с российской стороны – заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов, министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин, председатель общероссийской общественной детско-юношеской организации "Юные инспекторы движения" (ЮИД) России Валентина Кульбицкая, директора крупнейших российских туристических компаний и многие другие. Подробнее об открытии форума в видеоматериале Sputnik.
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абхазия, мультимедиа, видео, видео
Тренды и новый опыт: туристический форум открылся в Абхазии
17:41 26.04.2023 (обновлено: 18:01 26.04.2023)
Международный образовательно-туристический форум "Горизонты-23" открылся в Абхазии 26 апреля.
На форуме планируется обсудить развитие совместных абхазо-российских программ детских тематических лагерей.
Эксперты форума проведут мастер-классы, профориентационные лектории, поделятся лучшими практиками, последними трендами и расскажут о своём опыте детского образовательного отдыха.
Среди участников форума с российской стороны – заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов, министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин, председатель общероссийской общественной детско-юношеской организации "Юные инспекторы движения" (ЮИД) России Валентина Кульбицкая, директора крупнейших российских туристических компаний и многие другие.
Подробнее об открытии форума в видеоматериале Sputnik.