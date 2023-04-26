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Турбаза: Калягина и Агрба о том, как начать летний турсезон хорошо

Турбаза: Калягина и Агрба о том, как начать летний турсезон хорошо

Как начать турсезон и к чему стремиться, в эфире радио Sputnik рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и заместитель генерального... 26.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-26T13:25+0300

2023-04-26T13:25+0300

2023-04-26T13:26+0300

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Турбаза: Калягина и Агрба о том, как начать летний турсезон хорошо Турбаза: Калягина и Агрба о том, как начать летний турсезон хорошо

Как отметила Калягина, у же на майские праздники в Абхазии ожидают большое количество туристов. "И нам всем хочется быть к этому готовыми. Подготовка идет полным ходом. Заканчиваются строительные работы, вдоль дорог идет расчистка деревьев. Отрадно, что вдоль трассы открылись потрясающие виды. Раскрылись виды, которых не было. Стало очень красиво", – сказала Калягина. Подробности слушайте в аудиофайле.

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