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Женщина, которую сбила машина, скончалась в Гудаутской ЦРБ
Женщина, которую сбила машина, скончалась в Гудаутской ЦРБ
Автомобиль сбил женщину в Гудауте вечером во вторник, 25 апреля, на проспекте Героев, вблизи санатория "Волга" примерно в 21:00. 26.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-26T11:10+0300
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СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Женщина, которую сбил автомобиль вечером во вторник, 25 апреля, скончалась в Гудаутской ЦРБ. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал главврач медучреждения Хаджарат Шамба.Как рассказал начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба, водителя, совершившего наезд, отправили на освидетельствование в наркологический диспансер в Сухуме. Исследование показало, что он был трезв.Гицба добавил, что водитель доставлен в ОВД Гудаутского района. Вопрос о возбуждении дела решат в ближайшие время. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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абхазия, новости, гудаута
Женщина, которую сбила машина, скончалась в Гудаутской ЦРБ
11:10 26.04.2023 (обновлено: 11:20 26.04.2023)
Автомобиль сбил женщину в Гудауте вечером во вторник, 25 апреля, на проспекте Героев, вблизи санатория "Волга" примерно в 21:00.
СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Женщина, которую сбил автомобиль вечером во вторник, 25 апреля, скончалась в Гудаутской ЦРБ. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал главврач медучреждения Хаджарат Шамба.
Он уточнил, что пострадавшая поступила в больницу в тяжелом состоянии и погибла из-за черепно-мозговой травы.
Как рассказал начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба, водителя, совершившего наезд, отправили на освидетельствование в наркологический диспансер в Сухуме. Исследование показало, что он был трезв.
Гицба добавил, что водитель доставлен в ОВД Гудаутского района. Вопрос о возбуждении дела решат в ближайшие время. Обстоятельства произошедшего выясняются.