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Женщина, которую сбила машина, скончалась в Гудаутской ЦРБ

Женщина, которую сбила машина, скончалась в Гудаутской ЦРБ

Автомобиль сбил женщину в Гудауте вечером во вторник, 25 апреля, на проспекте Героев, вблизи санатория "Волга" примерно в 21:00. 26.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Женщина, которую сбил автомобиль вечером во вторник, 25 апреля, скончалась в Гудаутской ЦРБ. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал главврач медучреждения Хаджарат Шамба.Как рассказал начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба, водителя, совершившего наезд, отправили на освидетельствование в наркологический диспансер в Сухуме. Исследование показало, что он был трезв.Гицба добавил, что водитель доставлен в ОВД Гудаутского района. Вопрос о возбуждении дела решат в ближайшие время. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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