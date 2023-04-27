https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/-desant-spetsialistov-v-abkhazii-proshel-pervyy-meditsinskiy-forum--1045497221.html
"Десант" специалистов: в Абхазии прошел первый медицинский форум
"Десант" специалистов: в Абхазии прошел первый медицинский форум
Первый медицинский форум с участием специалистов из России состоялся в Абхазии 24 и 25 апреля. 27.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-27T15:15+0300
2023-04-27T15:15+0300
2023-04-27T15:15+0300
в абхазии
видео
абхазия
минздрав
минздрав абхазии
медицина
россия
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1b/1045494048_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f661db6fc40cf55d54878dd88b0a7d1b.jpg
В интервью радио Sputnik министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба рассказал, как абхазская сторона готовилась к форуму, для чего он был организован и каких результатов удалось добиться. По словам Бутба, на конференциях было зарегистрировано более 480 человек, не считая гостей форума, волонтеров и аппарата Минздрава Абхазии.Академики, доктора наук, профессора не только поделились своим профессиональным опытом, но и смогли посетить достопримечательности, святые места, попробовали абхазскую кухню, продегустировали вино. Помимо докладов, медики провели консультации в Республиканской больнице, городской больнице, детском реабилитационном центре и даже провели операцию по замене коленного сустава. "Те люди, которые еще не были в Абхазии лично, они приехали, чуть-чуть недооценив. Когда я им начал рассказывать о том, что мы можем, что мы делаем, какие у нас возможности, перспективы, оборудование и планы, темы их докладов были изменены. В два часа ночи последний докладчик прислал мне тему доклада. Когда они приехали в Республиканскую больницу, городскую больницу, детский реабилитационный центр, сказали, что "мы понимаем, какой у вас потенциал", - сказал он. Министр поделился, что в планах сделать форум ежегодным и тематическим.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1b/1045494048_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_7705ceb4567db66bc8c777157e0e339a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, абхазия, минздрав, минздрав абхазии, медицина, россия, мультимедиа, видео
видео, абхазия, минздрав, минздрав абхазии, медицина, россия, мультимедиа, видео
"Десант" специалистов: в Абхазии прошел первый медицинский форум
Первый медицинский форум с участием специалистов из России состоялся в Абхазии 24 и 25 апреля.
В интервью радио Sputnik министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба рассказал, как абхазская сторона готовилась к форуму, для чего он был организован и каких результатов удалось добиться.
По словам Бутба, на конференциях было зарегистрировано более 480 человек, не считая гостей форума, волонтеров и аппарата Минздрава Абхазии.
Академики, доктора наук, профессора не только поделились своим профессиональным опытом, но и смогли посетить достопримечательности, святые места, попробовали абхазскую кухню, продегустировали вино.
Помимо докладов, медики провели консультации в Республиканской больнице, городской больнице, детском реабилитационном центре и даже провели операцию по замене коленного сустава.
"Те люди, которые еще не были в Абхазии лично, они приехали, чуть-чуть недооценив. Когда я им начал рассказывать о том, что мы можем, что мы делаем, какие у нас возможности, перспективы, оборудование и планы, темы их докладов были изменены. В два часа ночи последний докладчик прислал мне тему доклада. Когда они приехали в Республиканскую больницу, городскую больницу, детский реабилитационный центр, сказали, что "мы понимаем, какой у вас потенциал", - сказал он.
Министр поделился, что в планах сделать форум ежегодным и тематическим.