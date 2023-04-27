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"Десант" специалистов: в Абхазии прошел первый медицинский форум

"Десант" специалистов: в Абхазии прошел первый медицинский форум

Первый медицинский форум с участием специалистов из России состоялся в Абхазии 24 и 25 апреля. 27.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-27T15:15+0300

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В интервью радио Sputnik министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба рассказал, как абхазская сторона готовилась к форуму, для чего он был организован и каких результатов удалось добиться. По словам Бутба, на конференциях было зарегистрировано более 480 человек, не считая гостей форума, волонтеров и аппарата Минздрава Абхазии.Академики, доктора наук, профессора не только поделились своим профессиональным опытом, но и смогли посетить достопримечательности, святые места, попробовали абхазскую кухню, продегустировали вино. Помимо докладов, медики провели консультации в Республиканской больнице, городской больнице, детском реабилитационном центре и даже провели операцию по замене коленного сустава. "Те люди, которые еще не были в Абхазии лично, они приехали, чуть-чуть недооценив. Когда я им начал рассказывать о том, что мы можем, что мы делаем, какие у нас возможности, перспективы, оборудование и планы, темы их докладов были изменены. В два часа ночи последний докладчик прислал мне тему доклада. Когда они приехали в Республиканскую больницу, городскую больницу, детский реабилитационный центр, сказали, что "мы понимаем, какой у вас потенциал", - сказал он. Министр поделился, что в планах сделать форум ежегодным и тематическим.

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