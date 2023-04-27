https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/delegatsiya-leningradskoy-oblasti-posetila-ochamchyrskiy-rayon--1045514645.html

Делегация Ленинградской области посетила Очамчырский район

Делегация Ленинградской области посетила Очамчырский район

Делегация из Ленинградской области во главе с вице-губернатором Игорем Петровым находится в Абхазии с рабочим визитом. 27.04.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

очамчырский район

ленинградская область

абхазия

россия

экономика

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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Рыбное хозяйство, племенное животноводство, производство меда и лечебные источники в Кындыг – сферы сотрудничества, которые заинтересовали представителей делегации Ленинградской области в Очамчырском районе. Об этом сообщает Очамчыра-информ. По мнению зампредседателя правительства области Олега Малащенко, визит российской делегации позволит по-новому выстроить отношения с республикой и даст импульс для роста экономики и Абхазии и Ленинградской области.В ходе встречи российская делегация совместно с абхазскими коллегами не только ознакомилась с сельскохозяйственными предприятиями и туристическим потенциалом, но стороны договорились рассмотреть возможности дальнейшего сотрудничества по обмену опытом в рамках общей стратегии развития сельского хозяйства Абхазии и России.

очамчырский район

ленинградская область

абхазия

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