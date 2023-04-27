https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/delegatsiya-leningradskoy-oblasti-posetila-ochamchyrskiy-rayon--1045514645.html
Делегация Ленинградской области посетила Очамчырский район
Делегация Ленинградской области посетила Очамчырский район
Делегация из Ленинградской области во главе с вице-губернатором Игорем Петровым находится в Абхазии с рабочим визитом. 27.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-27T20:20+0300
2023-04-27T20:20+0300
2023-04-27T21:56+0300
в абхазии
очамчырский район
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Рыбное хозяйство, племенное животноводство, производство меда и лечебные источники в Кындыг – сферы сотрудничества, которые заинтересовали представителей делегации Ленинградской области в Очамчырском районе. Об этом сообщает Очамчыра-информ. По мнению зампредседателя правительства области Олега Малащенко, визит российской делегации позволит по-новому выстроить отношения с республикой и даст импульс для роста экономики и Абхазии и Ленинградской области.В ходе встречи российская делегация совместно с абхазскими коллегами не только ознакомилась с сельскохозяйственными предприятиями и туристическим потенциалом, но стороны договорились рассмотреть возможности дальнейшего сотрудничества по обмену опытом в рамках общей стратегии развития сельского хозяйства Абхазии и России.
очамчырский район
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очамчырский район, ленинградская область, абхазия, россия, экономика
очамчырский район, ленинградская область, абхазия, россия, экономика
Делегация Ленинградской области посетила Очамчырский район
20:20 27.04.2023 (обновлено: 21:56 27.04.2023)
Делегация из Ленинградской области во главе с вице-губернатором Игорем Петровым находится в Абхазии с рабочим визитом.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Рыбное хозяйство, племенное животноводство, производство меда и лечебные источники в Кындыг – сферы сотрудничества, которые заинтересовали представителей делегации Ленинградской области в Очамчырском районе. Об этом сообщает Очамчыра-информ.
По мнению зампредседателя правительства области Олега Малащенко, визит российской делегации позволит по-новому выстроить отношения с республикой и даст импульс для роста экономики и Абхазии и Ленинградской области.
В ходе встречи российская делегация совместно с абхазскими коллегами не только ознакомилась с сельскохозяйственными предприятиями и туристическим потенциалом, но стороны договорились рассмотреть возможности дальнейшего сотрудничества по обмену опытом в рамках общей стратегии развития сельского хозяйства Абхазии и России.