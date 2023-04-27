https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/kabmin-abkhazii-opredelil-vyplaty-semyam-pogibshikh-v-dnr-dobrovoltsev-1045492444.html
Кабмин Абхазии определил выплаты семьям погибших в ДНР добровольцев
Кабмин Абхазии определил выплаты семьям погибших в ДНР добровольцев
Контроль за исполнением распоряжений возложен на Министерство финансов Республики Абхазия. 27.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-27T12:25+0300
2023-04-27T12:25+0300
2023-04-27T13:19+0300
в абхазии
кабмин абхазии
абхазия
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0a/1045192292_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_627fd9bc05a14a79e0a539a0a0afb096.jpg
СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии назначил единовременные выплаты семьям Дмитрия Торгашова, погибшего в ДНР, и добровольца Бесика Липартия, скончавшегося на территории ДНР во время несения боевого дежурства.Семье Торгашова выплатят один миллион рублей. Семье Липартия – 500 тысяч рублей.Минфину поручено обеспечить выплаты в 2023 году за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований.Единовременные пособия будут выплачены через Министерство социального обеспечения и демографической политики.Кроме того, Кабмин установил ежемесячные выплаты двум несовершеннолетним детям Адама Лагвилава, погибшего на Донбассе.Выплаты будут осуществлять на каждого ребенка до достижения ими 18 лет, обучающимся на дневных отделениях средних специальных или высших учебных заведений – до достижения ими возраста 23 лет.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0a/1045192292_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_dc37a5bb89d7e7dbfaa9bbb2e1fe3300.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кабмин абхазии, абхазия, днр
кабмин абхазии, абхазия, днр
Кабмин Абхазии определил выплаты семьям погибших в ДНР добровольцев
12:25 27.04.2023 (обновлено: 13:19 27.04.2023)
Контроль за исполнением распоряжений возложен на Министерство финансов Республики Абхазия.
СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии назначил единовременные выплаты семьям Дмитрия Торгашова, погибшего в ДНР, и добровольца Бесика Липартия, скончавшегося на территории ДНР во время несения боевого дежурства.
Семье Торгашова выплатят один миллион рублей. Семье Липартия – 500 тысяч рублей.
Минфину поручено обеспечить выплаты в 2023 году за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований.
Единовременные пособия будут выплачены через Министерство социального обеспечения и демографической политики.
Кроме того, Кабмин установил ежемесячные выплаты двум несовершеннолетним детям Адама Лагвилава, погибшего на Донбассе.
"Назначить семье добровольца Лагвилава Адама Георгиевича со дня его гибели в ходе боевых действий в Донецкой Народной Республике (Российской Федерации) ежемесячное пособие в размере 10 000 (десять тысяч) рублей на каждого ребенка", – говорится в документе.
Выплаты будут осуществлять на каждого ребенка до достижения ими 18 лет, обучающимся на дневных отделениях средних специальных или высших учебных заведений – до достижения ими возраста 23 лет.