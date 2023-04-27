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Кабмин Абхазии определил выплаты семьям погибших в ДНР добровольцев

Кабмин Абхазии определил выплаты семьям погибших в ДНР добровольцев

Контроль за исполнением распоряжений возложен на Министерство финансов Республики Абхазия. 27.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-27T12:25+0300

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СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии назначил единовременные выплаты семьям Дмитрия Торгашова, погибшего в ДНР, и добровольца Бесика Липартия, скончавшегося на территории ДНР во время несения боевого дежурства.Семье Торгашова выплатят один миллион рублей. Семье Липартия – 500 тысяч рублей.Минфину поручено обеспечить выплаты в 2023 году за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований.Единовременные пособия будут выплачены через Министерство социального обеспечения и демографической политики.Кроме того, Кабмин установил ежемесячные выплаты двум несовершеннолетним детям Адама Лагвилава, погибшего на Донбассе.Выплаты будут осуществлять на каждого ребенка до достижения ими 18 лет, обучающимся на дневных отделениях средних специальных или высших учебных заведений – до достижения ими возраста 23 лет.

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