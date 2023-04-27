https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/kabmin-opredelil-usloviya-privatizatsii-doma-otdykha-psou-1045502442.html

Кабмин определил условия приватизации дома отдыха "Псоу"

Кабмин определил условия приватизации дома отдыха "Псоу"

На заседании Кабинета министров Абхазии члены правительства установили условия приватизации имущественного комплекса дома отдыха "Псоу", который расположен в... 27.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-27T15:50+0300

2023-04-27T15:50+0300

2023-04-27T16:28+0300

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О том, как проходило обсуждение этого вопроса, какие мнения прозвучали и что в итоге решили в Кабинете министров, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikСуть вопросаДокумент на рассмотрение представил руководитель Госкомимущества Абхазии Беслан Кубрава. Он рассказал, что в 2016 году Парламентом был принят специальный закон о приватизации дома отдыха "Псоу".При этом, продолжил Кубрава, победившая сторона в последующем не выполнила условия данного конкурса. Итоги были аннулированы, другой участник подал в суд."После того, как были аннулированы итоги конкурса, Госкомитет в 2019 году сдал этот объект в аренду. После этого, вторая сторона, которая не победила в этом конкурсе, подала в суд, требуя, если победители конкурса не выполнили его условия, чтобы объект передали им в собственность. Однако суд не принял эти доводы, вернее частично их удовлетворил. Арбитражный суд решил, что сделка не состоялась, арендный договор нужно аннулировать и понудить Госкомитет провести повторную приватизацию данного объекта", - отметил председатель Госкомимущества.Беслан Кубрава подчеркнул, что условия приватизации определяются Правительством Абхазии, поэтому решение этого вопроса было вынесено на обсуждение в Кабинете министров."Поэтому, учитывая, что много времени прошло, акт оценки 2016 года потерял свою силу в соответствии с законом об оценочной деятельности. Мы считаем необходимым представить на ваше рассмотрение условия конкурса. Была проведена повторная проверка оценочной компанией, и сегодня предлагается стартовая цена в 150 миллионов рублей", - сообщил он.Обсуждение темыРуководитель Госкомимущества сообщил, что конкурс будет открытым и в нем смогут принять участие не только те претенденты, которые были ранее, но и другие.Премьер-министр Александр Анкваб поинтересовался, кто проводил оценку туристического объекта. В ответ Беслан Кубрава сказал, что оценочная компания определила сумму в 140 миллионов рублей, еще 10 миллионов добавило Госкомимущество.В продолжение министр туризма Теймураз Хишба заметил, что туристический объект занимает первое место по своей площади."Всем нам хорошо известно, что в послевоенные годы правдами и неправдами были заняты государственные объекты. До сих пор, те люди, которые работают в этих объектах считают это своей собственностью. По факту абсолютно всем известно, что та или иная приватизация – это само собой разумеющаяся вещь. До 2001 года в городе Гагра было курортное управление, в подчинении у которого было 47 объектов, у государства сейчас не осталось ничего. Еще раз подчеркиваю, я не конкретно по этому вопросу, я даже не знаю, кто между собой спорит", - отметил он.Самым активным периодом приватизации государственной собственности министр назвал период с 2014 по 2020 годы. Продолжая тему, председатель Госкомимущества согласился с мнением Теймураза Хишба, при этом заметил, что за 2022 год Госкомимущество приватизировало всего пять объектов в республике."Темпы нашей приватизации совершенно не отвечают требованиям рыночной экономики, но вместе с тем, та проблема, о которой говорит Теймураз Владимирович, существует, я тоже очень нервничаю и переживаю", - подчеркнул Кубрава.В данном случае, продолжил он, Госкомимущество следует решению арбитражного суда. После премьер-министр сообщил, что правительство внесет изменение в стоимость объекта, определив сумму в 500 миллионов рублей. Таким образом, члены Кабинета министров приняли условия приватизации имущественного комплекса дома отдыха "Псоу".

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