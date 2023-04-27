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Кабмин принял отчет о выполнении государственной программы "Жилище-2022"

Кабмин принял отчет о выполнении государственной программы "Жилище-2022"

Указом президента Абхазии от 17 ноября 2021 года была утверждена государственная целевая программа "Жилище-2022". 27.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-27T11:50+0300

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СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии на заседании 27 апреля одобрил итоговый отчет о выполнении программных мероприятий государственной целевой программы "Жилище-2022".В 2022 году комиссия рассмотрела 94 заявления, в реестр по предоставлению финансовой помощи для приобретения жилплощади был включен 51 человек. В программу на получение жилья были включены категории:Указом президента Абхазии от 17 ноября 2021 года была утверждена государственная целевая программа "Жилище-2022", основная цель которой – оказание оперативной адресной социальной помощи социально незащищенным категориям граждан Абхазии посредством государственного финансового и организационно-правового содействия в приобретении жилья.Реализация Программы направлена на эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на улучшение жилищных условий наиболее социально незащищенных категорий граждан Абхазии, определение и регламентирование порядка оказания государственной финансовой и организационно-правовой помощи в целях предоставления жилья.Всего по государственной программе одобрено 155 заявлений, из них 145 семей уже приобрели жилье.

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