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Кабмин принял отчет о выполнении государственной программы "Жилище-2022"
Кабмин принял отчет о выполнении государственной программы "Жилище-2022"
Указом президента Абхазии от 17 ноября 2021 года была утверждена государственная целевая программа "Жилище-2022". 27.04.2023, Sputnik Абхазия
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2023-04-27T12:22+0300
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СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии на заседании 27 апреля одобрил итоговый отчет о выполнении программных мероприятий государственной целевой программы "Жилище-2022".В 2022 году комиссия рассмотрела 94 заявления, в реестр по предоставлению финансовой помощи для приобретения жилплощади был включен 51 человек. В программу на получение жилья были включены категории:Указом президента Абхазии от 17 ноября 2021 года была утверждена государственная целевая программа "Жилище-2022", основная цель которой – оказание оперативной адресной социальной помощи социально незащищенным категориям граждан Абхазии посредством государственного финансового и организационно-правового содействия в приобретении жилья.Реализация Программы направлена на эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на улучшение жилищных условий наиболее социально незащищенных категорий граждан Абхазии, определение и регламентирование порядка оказания государственной финансовой и организационно-правовой помощи в целях предоставления жилья.Всего по государственной программе одобрено 155 заявлений, из них 145 семей уже приобрели жилье.
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общество, абхазия, кабмин абхазии
общество, абхазия, кабмин абхазии

Кабмин принял отчет о выполнении государственной программы "Жилище-2022"

11:50 27.04.2023 (обновлено: 12:22 27.04.2023)
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Указом президента Абхазии от 17 ноября 2021 года была утверждена государственная целевая программа "Жилище-2022".
СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии на заседании 27 апреля одобрил итоговый отчет о выполнении программных мероприятий государственной целевой программы "Жилище-2022".
В 2022 году комиссия рассмотрела 94 заявления, в реестр по предоставлению финансовой помощи для приобретения жилплощади был включен 51 человек.
Бюджетные расходы на реализацию программы в 2022 году на основании принятых решений составили 40 миллионов рублей.
В программу на получение жилья были включены категории:
инвалиды I группы, в том числе инвалиды I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, – 14 заявлений;
лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства, –19 заявлений;
многодетные семьи, имеющие пять и более детей, – 15 заявлений;
семьи лиц, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии, при исполнении служебных обязанностей, пропавших без вести и лиц, приравненных к ним в установленном законодательством порядке, при выполнении долга гражданина Абхазии по спасению человеческой жизни, по охране собственности республики и правопорядка – 2 заявления;
дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести (сирота) –1 заявление.
Указом президента Абхазии от 17 ноября 2021 года была утверждена государственная целевая программа "Жилище-2022", основная цель которой – оказание оперативной адресной социальной помощи социально незащищенным категориям граждан Абхазии посредством государственного финансового и организационно-правового содействия в приобретении жилья.
Реализация Программы направлена на эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на улучшение жилищных условий наиболее социально незащищенных категорий граждан Абхазии, определение и регламентирование порядка оказания государственной финансовой и организационно-правовой помощи в целях предоставления жилья.
Всего по государственной программе одобрено 155 заявлений, из них 145 семей уже приобрели жилье.
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