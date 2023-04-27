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Люди и медиа: в Sputnik рассказали, как и где продвигать информацию

Люди и медиа: в Sputnik рассказали, как и где продвигать информацию

Лекция руководителя Центра интернет-технологий агентства "Россия сегодня" Алексея Филипповского "Где и как люди читают медиа: web, социальные сети, приложения"... 27.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-27T16:30+0300

2023-04-27T16:30+0300

2023-04-27T17:13+0300

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У современных медиа закончилась монополия на распространение контента, считает специалист. С появлением интернета у пользователей есть возможность в любой момент времени найти альтернативный источник информации, зачастую с помощью источников, которые не были изначально предназначены для распространения информации.Каналы "поставки" информацииПо словам Филипповского, существуют три типа взаимодействия с каналами информации. Первый – RSS, он используется для описания лент новостей, статей, внесения в них изменений.Еще один способ взаимодействия – JSON, обмен данными, с помощью которого можно передавать более сложные, структурированные, объемные данные. По такому принципу построена микроразметка сайтов, которая важна для поисковой индексации.Третий способ API, программный интерфейс, который используется, когда двум компьютерам нужно иметь возможность "общаться" друг с другом и получать максимальный объем информации. По такой схеме работают, к примеру, спортивные сайты, которые показывают статистику или если у сайта есть отдельное приложение.Есть и четвертый способ, основополагающий для поисковых систем – поисковые роботы. Это набор программ, которые перебирают все страницы в интернете, собирая информацию о них и заносят их в базу данных поисковика – индекс. Главные примеры поисковых роботов – Google и Яндекс.Как работают каналыПо словам Филипповского, все эти каналы можно разделить по трем принципам – данные передает медиа, данные забирает система, медиа публикуется напрямую на площадках.Прямые площадки публикации – видеохостинги, социальные сети, мессенджеры.Сюжеты и новостные агрегаторыРуководитель Центра интернет-технологий объяснил, что новостные агрегаторы создают "сюжеты" - поток новостей, связанных одной темой. Если агрегатор видит, что медиа начали писать на одну и ту же тему, роботы объединяют их содержание в одну тематику.Для того, чтобы агрегатор включил новость в свой "сюжет", необходимо писать о том, о чем пишут и другие СМИ, подчеркнул Филиппов. Если расхождение в текстах слишком велико, то будет сформирован или другой сюжет, или новость и вовсе не попадет в сюжет.К тому же, подчеркнул эксперт, заголовки должны быть информационными, роботу нужно объяснить, что, где и когда произошло."Чем сложнее заголовки, чем метафоричнее написан текст, тем более сложно роботу", – сказал он.Однако, новость медиа не обязана быть идентичной по смыслу конкурентному СМИ. По словам Филипповского, необходимо ранжировать материал. Есть несколько критериев ранжирования материала (место в списке сюжета) – оперативность, цитируемость, качество заголовка и дополнительный контент.По словам Филипповского, за ранжирование в поисковиках отвечают три системы – новостная, быстрый робот и большой поисковый робот. Три системы формируют ответ на запрос читателя и предоставляют свои варианты.Быстрый робот самостоятельно собирает и анализирует информацию, его задача группировать информацию не старше четырех дней. Чтобы он быстрее находил актуальную информацию, важно свежие новости выводить на главную страницу сайта медиа.С индексацией могут помочь и создание дополнительных разделов, тегов. Важно правильно выбирать теги для статей – не ставить много похожих по смыслу, не создавать их под непопулярные запросы.Социальные сети и мессенджерыОсновное желание любой социальной сети – больше контента, отметил Филипповский. Чем больше контента, тем больше шанса "зацепить" пользователя и найти интересную для него тему.Также, по словам эксперта, социальные сети уже хотят быть не просто площадкой, а экосистемой – большим сервисом, где можно будет взаимодействовать и что-то покупать.Практически у всех соцсетей правила работы одинаковые, объяснил Филипповский. После публикации поста он сначала показывается тестовой группе – подписчикам, затем с него снимаются рейтинги лайков, репостов, комментариев, если этот критерий выше критерия текущего дня всех постов, то группа показов увеличивается.По словам Филипповского есть две основные медийные стратегии, связанные с соцсетями – соцсеть как лидогенератор, когда необходимо генерировать трафик из социальных сетей на ресурс. Также соцсеть может использоваться как полноценное медиа.Мессенджеры, отметил специалист, не считаются дружелюбной средой для медиа, они конкурируют с основным сайтом или страницей в социальной сети. В то же время, по его словам, мессенджеры стали точкой сосредоточения лидеров общественного мнения и людей, принимающих решения."Работать с мессенджерами просто на подхвате не получается, это отдельный продукт, рынок, с отдельной редакцией", – добавил он.ВидеобумПо словам Филипповского, к видеобуму в медиапространстве привели несколько факторов – распространение высокоскоростного интернета, ускорена система поставки контента до конечного пользователя, дешевый облачные хранения и дешевый хостинг. К тому же, по его словам, видео взаимодействие исторически для человека исторически более прост, чем чтение или прослушивание информации.Наиболее подходящими для пользователей стали вертикальные форматы видео, отметил Филипповский, так как в основном информация потребляется через телефон.

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