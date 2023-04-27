https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/novak-v-rossii-ozhidaetsya-snizhenie-dobychi-nefti-i-kondensata-v-2023-godu-1045490741.html
Новак: в России ожидается снижение добычи нефти и конденсата в 2023 году
Новак: в России ожидается снижение добычи нефти и конденсата в 2023 году
Добыча нефти и конденсата в России в 2022 году выросла на 2% и составила 535 миллионов тонн, экспорт нефти увеличился на 7,6% и достиг 242 миллионов тонн. 27.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-27T10:20+0300
2023-04-27T10:20+0300
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Россия прогнозирует снижение добычи нефти и конденсата в 2023 году до 515 миллионов тонн по сравнению с 535 миллионов тонн в 2022 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет агентство Прайм."Общая (добыча — ред.), которую мы прогнозируем, — это 515 миллионов тонн. Если сравнивать с прошлым годом — у нас было 535 миллионов, то есть минус 20 миллионов тонн", — ответил Новак на вопрос о прогнозе по добыче нефти и конденсата в России в 2023 году.Таким образом, добыча нефти и конденсата в РФ в текущем году может снизиться на 3,7%.
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нефть, политика, россия, экономика
нефть, политика, россия, экономика
Новак: в России ожидается снижение добычи нефти и конденсата в 2023 году
10:20 27.04.2023 (обновлено: 10:30 27.04.2023)
Добыча нефти и конденсата в России в 2022 году выросла на 2% и составила 535 миллионов тонн, экспорт нефти увеличился на 7,6% и достиг 242 миллионов тонн.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Россия прогнозирует снижение добычи нефти и конденсата в 2023 году до 515 миллионов тонн по сравнению с 535 миллионов тонн в 2022 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет агентство Прайм.
"Общая (добыча — ред.), которую мы прогнозируем, — это 515 миллионов тонн. Если сравнивать с прошлым годом — у нас было 535 миллионов, то есть минус 20 миллионов тонн", — ответил Новак на вопрос о прогнозе по добыче нефти и конденсата в России в 2023 году.
Таким образом, добыча нефти и конденсата в РФ в текущем году может снизиться на 3,7%.