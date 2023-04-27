https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/okolo-70-chelovek-prinyali-uchastie-v-aktsii-diktant-pobedy-v-abkhazii-1045510943.html

Около 70 человек приняли участие в акции "Диктант победы" в Абхазии.

Около 70 человек приняли участие в акции "Диктант победы" в Абхазии.

В этом году задания диктанта впервые были переведены на шесть иностранных языков: китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. 27.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-27T18:35+0300

2023-04-27T18:35+0300

2023-04-27T19:04+0300

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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Около 70 человек в Абхазии приняли участие в юбилейной пятой акции "Диктант победы" в четврег, 27 апреля. Об этом сообщает Представительство Россотрудничества в Абхазии. Вопросы для экзамена подготовили эксперты Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета. Все участники диктанта получат сертификаты участия, а набравшие 25 баллов будут награждены дипломами финалистов. Школьникам такие дипломы позволят получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.

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