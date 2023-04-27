https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/okolo-70-chelovek-prinyali-uchastie-v-aktsii-diktant-pobedy-v-abkhazii-1045510943.html
Около 70 человек приняли участие в акции "Диктант победы" в Абхазии.
Около 70 человек приняли участие в акции "Диктант победы" в Абхазии.
В этом году задания диктанта впервые были переведены на шесть иностранных языков: китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. 27.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-27T18:35+0300
2023-04-27T18:35+0300
2023-04-27T19:04+0300
в абхазии
россотрудничество в абхазии
представительство россотрудничества в украине
абхазия
вов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1b/1045510468_231:0:2329:1180_1920x0_80_0_0_7c0a1098bf6fa531d5c4d9d96e42ea57.png
СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Около 70 человек в Абхазии приняли участие в юбилейной пятой акции "Диктант победы" в четврег, 27 апреля. Об этом сообщает Представительство Россотрудничества в Абхазии. Вопросы для экзамена подготовили эксперты Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета. Все участники диктанта получат сертификаты участия, а набравшие 25 баллов будут награждены дипломами финалистов. Школьникам такие дипломы позволят получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1b/1045510468_494:0:2067:1180_1920x0_80_0_0_2c77deaa25a8c4669d29c911360fe800.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россотрудничество в абхазии, представительство россотрудничества в украине, абхазия, вов
россотрудничество в абхазии, представительство россотрудничества в украине, абхазия, вов
Около 70 человек приняли участие в акции "Диктант победы" в Абхазии.
18:35 27.04.2023 (обновлено: 19:04 27.04.2023)
В этом году задания диктанта впервые были переведены на шесть иностранных языков: китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Около 70 человек в Абхазии приняли участие в юбилейной пятой акции "Диктант победы" в четврег, 27 апреля. Об этом сообщает Представительство Россотрудничества в Абхазии.
Акция прошла на трех площадках школ Гагрского района. Участники выполнили 25 заданий, ответили на 20 вопросов на общую военно-историческую тему.
Вопросы для экзамена подготовили эксперты Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета.
Все участники диктанта получат сертификаты участия, а набравшие 25 баллов будут награждены дипломами финалистов.
Школьникам такие дипломы позволят получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.
Федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.