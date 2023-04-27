https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/pavlov-rasskazal-o-patrioticheskikh-aktsiyakh-posvyaschennykh-dnyu-pobedy--1045465619.html
Павлов рассказал о патриотических акциях, посвященных Дню Победы
Павлов рассказал о патриотических акциях, посвященных Дню Победы
Международная акция "Георгиевская ленточка" началась в Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik представитель Россотрудничества в республике Евгений Павлов. 27.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-27T09:40+0300
2023-04-27T09:40+0300
2023-04-27T10:24+0300
радио
подкасты
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день победы
георгиевская ленточка (акция)
память
история
фашизм
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Павлов рассказал о патриотических акциях, посвященных Дню Победы
Павлов рассказал о патриотических акциях, посвященных Дню Победы
В Абхазии стартовала международная акция "Георгиевская ленточка", приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Завершится акция 9 Мая."Георгиевская лента уже давно стала международной акцией, и Абхазия уже давно участвует в ней. Представительство Россотрудничества вместе с Государственным музеем Боевой Славы проводит эту акцию в этом году, как и всегда. Каждый желающий может прийти в представительство или в Государственный музей Боевой Славы и получить ленту", – пояснил Павлов.Символ Победы также передадут во все районы республики, в школы и колледжи. Ленточки также будут раздавать сотрудники милиции на стационарных постах ГАИ."Эта акция проходит очень масштабно. В прошлом году было роздано более 20 тысяч лент. Это очень много. И в этом году, я уверен, будет не меньше. Запрос на Георгиевскую ленту, на ношение символа памяти победителей в Абхазии очень и очень велик", – подчеркнул представитель Россотрудничества.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, великая отечественная война (1941-1945), день победы, георгиевская ленточка (акция), память, история, фашизм, аудио
подкасты, великая отечественная война (1941-1945), день победы, георгиевская ленточка (акция), память, история, фашизм, аудио
Павлов рассказал о патриотических акциях, посвященных Дню Победы
09:40 27.04.2023 (обновлено: 10:24 27.04.2023)
Международная акция "Георгиевская ленточка" началась в Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik представитель Россотрудничества в республике Евгений Павлов.
В Абхазии стартовала международная акция "Георгиевская ленточка", приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Завершится акция 9 Мая.
"Георгиевская лента уже давно стала международной акцией, и Абхазия уже давно участвует в ней. Представительство Россотрудничества вместе с Государственным музеем Боевой Славы проводит эту акцию в этом году, как и всегда. Каждый желающий может прийти в представительство или в Государственный музей Боевой Славы и получить ленту", – пояснил Павлов.
Символ Победы также передадут во все районы республики, в школы и колледжи. Ленточки также будут раздавать сотрудники милиции на стационарных постах ГАИ.
"Эта акция проходит очень масштабно. В прошлом году было роздано более 20 тысяч лент. Это очень много. И в этом году, я уверен, будет не меньше. Запрос на Георгиевскую ленту, на ношение символа памяти победителей в Абхазии очень и очень велик", – подчеркнул представитель Россотрудничества.
Подробности слушайте в аудиофайле
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