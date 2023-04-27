https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/po-programme-razvitie-demografii-v-2022-godu-v-abkhazii-vyplacheno-365-millionov-rubley-1045491563.html
По программе "Развитие демографии" в 2022 году в Абхазии выплачено 36,5 миллиона рублей
По программе "Развитие демографии" в 2022 году в Абхазии выплачено 36,5 миллиона рублей
Задача программы – осуществление единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей семьям, постоянно проживающим на территории Абхазии, при рождении... 27.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-27T11:10+0300
2023-04-27T11:10+0300
2023-04-27T13:05+0300
в абхазии
демография
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СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. По программе "Развитие демографии" в 2022 году выплачено 36,5 миллиона рублей. Это следует из итогового отчета о выполнении программных мероприятий, который был принят Кабмином Абхазии. Из них мужского пола – 193 человека, женского пола – 172 человека.В связи с отсутствием предусмотренных программой оснований для получения единовременной выплаты одной семье было отказано.Необходимость разработки, утверждения и реализации межведомственной целевой программы на 2022 год "Развитие демографии" обусловлена потребностью в сохранении демографической безопасности и создании условий, необходимых для улучшения демографической ситуации в Абхазии, путем стимулирования рождаемости детей абхазской национальности.
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демография, абхазия, дети, кабмин абхазии
демография, абхазия, дети, кабмин абхазии
По программе "Развитие демографии" в 2022 году в Абхазии выплачено 36,5 миллиона рублей
11:10 27.04.2023 (обновлено: 13:05 27.04.2023)
Задача программы – осуществление единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей семьям, постоянно проживающим на территории Абхазии, при рождении третьего и последующего ребенка абхазской национальности.
СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. По программе "Развитие демографии" в 2022 году выплачено 36,5 миллиона рублей. Это следует из итогового отчета о выполнении программных мероприятий, который был принят Кабмином Абхазии.
В 2022 году единовременные выплаты осуществили за рождение 365 детей. Трем семьям было выделено по 200 тысяч рублей в связи с рождением двойни.
Из них мужского пола – 193 человека, женского пола – 172 человека.
В связи с отсутствием предусмотренных программой оснований для получения единовременной выплаты одной семье было отказано.
Необходимость разработки, утверждения и реализации межведомственной целевой программы на 2022 год "Развитие демографии" обусловлена потребностью в сохранении демографической безопасности и создании условий, необходимых для улучшения демографической ситуации в Абхазии, путем стимулирования рождаемости детей абхазской национальности.