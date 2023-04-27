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Поликанов об образовательно-туристическом форуме в Абхазии: разговор о туризме со смыслом

Поликанов об образовательно-туристическом форуме в Абхазии: разговор о туризме со смыслом

Заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов в эфире радио Sputnik рассказал о целях проведения в Абхазии Международного... 27.04.2023, Sputnik Абхазия

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Поликанов об участии в форуме Поликанов об участии в форуме

Международный образовательно-туристический форум "Горизонты-23" проходит в Сухуме. В течение трех дней его участники будут обсуждать вопросы развития туриндустрии и последние тренды в отрасли. Организовали форум – представительство Россотрудничества в Абхазии вместе с Министерством туризма республики. Заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов в эфире радио Sputnik рассказал, как зародилась идея такого форума и какие цели ставили перед собой организаторы."В России сейчас очень популярна тема "туризм со смыслом". Появилась организация "Больше, чем путешествие", которая работает с российским движением детей и молодежи. Организация продумывает правильное содержание для детских поездок. Мы хотели здесь, в Абхазии, помочь распространить эту философию, потому что она не имеет границ и национальностей, она полезна для любого государства. В этом смысле задача форума в том, чтобы люди, которые занимаются содержательным туризмом со смыслом, поговорили между собой и нашли возможность придумать какие-то совместные проекты", – рассказал Поликанов. Подробности слушайте в аудиофайле.

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