https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/shef-redaktora-sputnik-litva-kasema-vypustili-iz-tyurmy-v-latvii-1045511133.html
Шеф-редактора Sputnik Литва Касема выпустили из тюрьмы в Латвии
Шеф-редактора Sputnik Литва Касема выпустили из тюрьмы в Латвии
До суда Марат будет находиться под подпиской о невыезде и полицейским надзором. 27.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-27T19:25+0300
2023-04-27T19:25+0300
2023-04-27T19:34+0300
sputnik
литва
латвия
журналистика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/12/1043679736_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_ca5362c2e3672c65138b3a4ce8e2b4b7.jpg
СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку о невыезде, передает агентство Sputnik Ближнее Зарубежье.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу, а в середине месяца отказал в апелляции.В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и террором против инакомыслия. По словам гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает.
литва
латвия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/12/1043679736_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_7939add3dcf4e5682e95b47d0752e177.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sputnik, литва, латвия, журналистика, в мире
sputnik, литва, латвия, журналистика, в мире
Шеф-редактора Sputnik Литва Касема выпустили из тюрьмы в Латвии
19:25 27.04.2023 (обновлено: 19:34 27.04.2023)
До суда Марат будет находиться под подпиской о невыезде и полицейским надзором.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik.
Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку о невыезде, передает агентство Sputnik Ближнее Зарубежье.
С 23:00 до 7:00 он обязан быть дома по месту прописки и дважды в неделю отмечаться в полицейском участке
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу, а в середине месяца отказал в апелляции.
В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и террором против инакомыслия. По словам гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает.