https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/shef-redaktora-sputnik-litva-kasema-vypustili-iz-tyurmy-v-latvii-1045511133.html

Шеф-редактора Sputnik Литва Касема выпустили из тюрьмы в Латвии

Шеф-редактора Sputnik Литва Касема выпустили из тюрьмы в Латвии

До суда Марат будет находиться под подпиской о невыезде и полицейским надзором. 27.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-27T19:25+0300

2023-04-27T19:25+0300

2023-04-27T19:34+0300

sputnik

литва

латвия

журналистика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/12/1043679736_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_ca5362c2e3672c65138b3a4ce8e2b4b7.jpg

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку о невыезде, передает агентство Sputnik Ближнее Зарубежье.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу, а в середине месяца отказал в апелляции.В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и террором против инакомыслия. По словам гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает.

литва

латвия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

sputnik, литва, латвия, журналистика, в мире