https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/sposoby-postavki-informatsii-gde-i-kak-lyudi-chitayut-media-1045509583.html

Способы поставки информации: где и как люди читают медиа

Способы поставки информации: где и как люди читают медиа

В Sputnik Абхазия состоялась лекция руководителя Центра интернет-технологий агентства "Россия сегодня" Алексея Филипповского "Где и как люди читают медиа. Web... 27.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-27T17:50+0300

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В рамках образовательного проекта SputnikPro руководитель Центра интернет-технологий агентства "Россия сегодня" рассказал, какие каналы поставки информации стоит использовать, чтобы она быстро дошла до читателя. По словам Филипповского, существуют три типа взаимодействия с каналами информации. Первый – RSS, он используется для описания лент новостей, статей, внесения в них изменений.Еще один способ взаимодействия – JSON, обмен данными, с помощью которого можно передавать более сложные, структурированные, объемные данные. Третий способ API, программный интерфейс, который используется, когда двум компьютерам нужно иметь возможность "общаться" друг с другом и получать максимальный объем информации.По словам Филипповского, все эти каналы можно разделить на три принципа – данные передает медиа, данные забирает система, медиа публикуется напрямую на площадках.Руководитель Центра интернет-технологий объяснил, что новостные агрегаторы создают "сюжеты" - поток новостей, связанных одной темой. Если агрегатор видит, что медиа начали писать на одну и ту же тему, роботы объединяют их содержание в одну тематику.Для того, чтобы агрегатор включил новость в свой "сюжет", необходимо писать о том, о чем пишут и другие СМИ, подчеркнул Филиппов. Если расхождение в текстах слишком велико, то будет сформирован или другой сюжет, или новость и вовсе не попадет в сюжет.Основное желание любой социальной сети – больше контента, отметил Филипповский. Чем больше контента, тем больше шанса "зацепить" пользователя и найти интересную для него тему.Также, по словам эксперта, социальные сети уже хотят быть не просто площадкой, а экосистемой – большим сервисом, где можно будет взаимодействовать и что-то покупать.Главный критерий "жизни" соцсетей – то, сколько времени пользователь в них проводит. Чем больше пользователь проводит в сети, тем больше она с него получает денег.

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