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Уголовное дело возбудили в отношении совершившего наезд на пешехода в Гудауте
Уголовное дело возбудили в отношении совершившего наезд на пешехода в Гудауте
Жительница Гудауты скончалась в больнице от полученных в результате наезда автомобиля травм во вторник, 25 апреля. 27.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-27T13:40+0300
2023-04-27T13:40+0300
2023-04-27T14:37+0300
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СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом заведено в Гудауте в отношении Тараса Лазба, сообщил Sputnik начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба.Автомобиль сбил женщину в Гудауте вечером во вторник, 25 апреля, на проспекте Героев, вблизи санатория "Волга" примерно в 21:00. Ее доставили в Гудаутскую ЦРБ, где пострадавшая скончалась от черепно-мозговой травмы.Совершившего наезд автомобилиста отправили на освидетельствование в наркологический диспансер в Сухуме. Исследование показало, что он был трезв.
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Уголовное дело возбудили в отношении совершившего наезд на пешехода в Гудауте
13:40 27.04.2023 (обновлено: 14:37 27.04.2023)
Жительница Гудауты скончалась в больнице от полученных в результате наезда автомобиля травм во вторник, 25 апреля.
СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом заведено в Гудауте в отношении Тараса Лазба, сообщил Sputnik начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба.
"По факту ДТП со смертельным исходом задержан и водворен в изолятор временного содержания 26-летний гражданин Абхазии Тарас Лазба. Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по статье 263 части 3 – наезд на пешехода", – уточнил он.
Автомобиль сбил женщину в Гудауте вечером во вторник, 25 апреля, на проспекте Героев, вблизи санатория "Волга" примерно в 21:00. Ее доставили в Гудаутскую ЦРБ, где пострадавшая скончалась от черепно-мозговой травмы.
Совершившего наезд автомобилиста отправили на освидетельствование в наркологический диспансер в Сухуме. Исследование показало, что он был трезв.