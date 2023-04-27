https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/ugolovnoe-delo-vozbudili-v-otnoshenii-sovershivshego-naezd-na-peshekhoda-v-gudaute-1045494224.html

Уголовное дело возбудили в отношении совершившего наезд на пешехода в Гудауте

Уголовное дело возбудили в отношении совершившего наезд на пешехода в Гудауте

Жительница Гудауты скончалась в больнице от полученных в результате наезда автомобиля травм во вторник, 25 апреля. 27.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-27T13:40+0300

2023-04-27T13:40+0300

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СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом заведено в Гудауте в отношении Тараса Лазба, сообщил Sputnik начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба.Автомобиль сбил женщину в Гудауте вечером во вторник, 25 апреля, на проспекте Героев, вблизи санатория "Волга" примерно в 21:00. Ее доставили в Гудаутскую ЦРБ, где пострадавшая скончалась от черепно-мозговой травмы.Совершившего наезд автомобилиста отправили на освидетельствование в наркологический диспансер в Сухуме. Исследование показало, что он был трезв.

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