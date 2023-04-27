https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/ustanovleny-kvoty-na-vvoz-i-vyvoz-narkoticheskikh-sredstv-i-psikhotropnykh-veschestv-1045493232.html

Установлены квоты на ввоз и вывоз наркотических средств и психотропных веществ

Установлены квоты на ввоз и вывоз наркотических средств и психотропных веществ

Контроль за исполнением постановления Кабмина возложен на Министерство здравоохранения республики. 27.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-27T13:05+0300

2023-04-27T13:05+0300

2023-04-27T13:20+0300

в абхазии

наркотики

абхазия

кабмин абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/14/1045375715_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0ff30e0ce37f29b6fd3a81b3429ae5ef.jpg

СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии принял постановление об установлении государственных квот на 2023 год в пределах которых осуществляется хранение и ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ.С принятием квот на 2023 год Кабмин признал утратившим силу постановление от 28 июля 2022 года № 90 "Об установлении государственных квот на ввоз (вывоз) и хранение наркотических средств и психотропных веществ".Квоты устанавливаются для наркотиков и психотропных веществ, используемых в медицинских, научных и учебных целях, экспертной деятельности, оперативно-розыскной деятельности, ветеринарии.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

наркотики, абхазия, кабмин абхазии