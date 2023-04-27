https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/ustanovleny-kvoty-na-vvoz-i-vyvoz-narkoticheskikh-sredstv-i-psikhotropnykh-veschestv-1045493232.html
Установлены квоты на ввоз и вывоз наркотических средств и психотропных веществ
Установлены квоты на ввоз и вывоз наркотических средств и психотропных веществ
Контроль за исполнением постановления Кабмина возложен на Министерство здравоохранения республики. 27.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-27T13:05+0300
2023-04-27T13:05+0300
2023-04-27T13:20+0300
в абхазии
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СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии принял постановление об установлении государственных квот на 2023 год в пределах которых осуществляется хранение и ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ.С принятием квот на 2023 год Кабмин признал утратившим силу постановление от 28 июля 2022 года № 90 "Об установлении государственных квот на ввоз (вывоз) и хранение наркотических средств и психотропных веществ".Квоты устанавливаются для наркотиков и психотропных веществ, используемых в медицинских, научных и учебных целях, экспертной деятельности, оперативно-розыскной деятельности, ветеринарии.
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наркотики, абхазия, кабмин абхазии
наркотики, абхазия, кабмин абхазии
Установлены квоты на ввоз и вывоз наркотических средств и психотропных веществ
13:05 27.04.2023 (обновлено: 13:20 27.04.2023)
Контроль за исполнением постановления Кабмина возложен на Министерство здравоохранения республики.
СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии принял постановление об установлении государственных квот на 2023 год в пределах которых осуществляется хранение и ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ.
С принятием квот на 2023 год Кабмин признал утратившим силу постановление от 28 июля 2022 года № 90 "Об установлении государственных квот на ввоз (вывоз) и хранение наркотических средств и психотропных веществ".
Квоты устанавливаются для наркотиков и психотропных веществ, используемых в медицинских, научных и учебных целях, экспертной деятельности, оперативно-розыскной деятельности, ветеринарии.