В Абхазии разработают систему определения общего допустимого улова рыбы
14:50 27.04.2023 (обновлено: 15:08 27.04.2023)
© Sputnik / Асмат ЦвижбаХамса и сельдь
© Sputnik / Асмат Цвижба
Сроки реализации среднесрочной целевой программы "Разработка и внедрение системы определения общего допустимого улова (ОДУ) для основных промысловых рыб в абхазской акватории Черного моря" 2023-2027 годы.
СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную среднесрочную целевую программу "Разработка и внедрение системы определения общего допустимого улова (ОДУ) для основных промысловых рыб в абхазской акватории Черного моря".
Основная цель реализации программы – организация мероприятий по созданию системы расчета и определения общего допустимого улова для промысловых рыб в абхазской акватории Черного моря на примере хамсы как одной из приоритетных задач развития рыбной отрасли Абхазии.
К основным задачам реализации Программы отнесены:
дооснащение лаборатории ихтиологии Института экологии АНА в части создания условий для проведения фундаментальных и прикладных исследований, включающее приобретение научного оборудования для проведения исследований, переоснащение морского полигона Института экологии АНА для проведения ихтиологических исследований;
подготовка специалистов в области проведения научных изысканий по определению и прогнозу рыбных запасов, включающих командировки в ведущие научные институты Российской Федерации по вопросам биологических ресурсов моря: АЗНИРХ, Керченский институт, Институт южных морей, и подготовку кандидата наук в области биологических ресурсов моря;
проведение ежегодных всесезонных научных исследований для экологически безопасной и устойчивой хозяйственной деятельности в области рыбодобычи в Абхазии, включающее фрахт судов для проведения натурных измерений и исследований в море;
разработка положений, инструкций, нормативов и других руководящих документов для принятия решений по расчетам общего допустимого улова основных промысловых рыб абхазской акватории Черного моря.
В рамках работы по совершенствованию нормативно-правовой области рыбной отрасли будет предложен законопроект о рыболовстве, формы для заполнения участниками процесса рыбодобычи, инструкции и методики проведения научных ихтиологических изысканий.
На реализацию Программы требуется выделение семь миллионов 500 тысяч рублей из средств республиканского бюджета на 2023–2027 годы.
на капитальные вложения – три миллиона 500 тысяч рублей;
на научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы и внедрение их результатов – три миллиона рублей;
на подготовку и повышение квалификации кадров – один миллион рублей.
Ожидаемые результаты:
Создание системы определения общего допустимого улова (ОДУ) для основных промысловых рыб в абхазской акватории Черного моря (на примере хамсы) в целях обеспечения устойчивой системы рыболовства в Республике Абхазия.
Оснащение современным оборудованием лаборатории ихтиологии для научно обоснованного расчета запасов биологических ресурсов моря и расчетов общего допустимого улова.
Подготовка собственных кадров в области оценки и прогноза биологических ресурсов моря.
Подготовка проектов нормативных документов в области рыболовства и рыбного хозяйства.