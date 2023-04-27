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В Абхазии разработают систему определения общего допустимого улова рыбы

В Абхазии разработают систему определения общего допустимого улова рыбы

Сроки реализации среднесрочной целевой программы "Разработка и внедрение системы определения общего допустимого улова (ОДУ) для основных промысловых рыб в... 27.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-27T14:50+0300

2023-04-27T14:50+0300

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в абхазии

черное море

рыбный промысел в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную среднесрочную целевую программу "Разработка и внедрение системы определения общего допустимого улова (ОДУ) для основных промысловых рыб в абхазской акватории Черного моря".Основная цель реализации программы – организация мероприятий по созданию системы расчета и определения общего допустимого улова для промысловых рыб в абхазской акватории Черного моря на примере хамсы как одной из приоритетных задач развития рыбной отрасли Абхазии.К основным задачам реализации Программы отнесены:В рамках работы по совершенствованию нормативно-правовой области рыбной отрасли будет предложен законопроект о рыболовстве, формы для заполнения участниками процесса рыбодобычи, инструкции и методики проведения научных ихтиологических изысканий.На реализацию Программы требуется выделение семь миллионов 500 тысяч рублей из средств республиканского бюджета на 2023–2027 годы.Ожидаемые результаты:

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черное море, рыбный промысел в абхазии, абхазия