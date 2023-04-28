https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/abkhazskie-i-rossiyskie-tamozhenniki-obsudili-podgotovku-k-kurortnomu-sezonu-1045524511.html

Абхазские и российские таможенники обсудили подготовку к курортному сезону

Абхазские и российские таможенники обсудили подготовку к курортному сезону

Рабочая встреча должностных лиц Государственного таможенного комитета Абхазии, Краснодарской таможни, представителя таможенной службы России в республике... 28.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-28T12:35+0300

2023-04-28T12:35+0300

2023-04-28T13:03+0300

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государственная граница

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СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Подготовку к курортному сезону и таможенный контроль сельхозпродукции обсудили на рабочей встрече абхазские и российские таможенники. Абхазская сторона предоставила российской статистические данные по объемам экспорта сельхозпродукции в турсезон 2022 года, а также прогнозы на этот год. Рассмотрены были вопросы, которые позволят разгрузить абхазо-российскую государственную границу в летний сезон. Таможенники отметили очевидный прогресс во взаимодействии приграничных служб Абхазии и России.

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