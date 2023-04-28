https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/ashana-otkryla-sbor-na-reabilitatsiyu-davida-aleksanyana-1045528530.html

"Ашана" открыла сбор на реабилитацию Давида Алексаняна

"Ашана" открыла сбор на реабилитацию Давида Алексаняна

У шестилетнего Давида Алексаняна задержка психоречевого развития и органическое поражение центральной нервной системы. 28.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-28T16:35+0300

2023-04-28T16:35+0300

2023-04-28T16:35+0300

в абхазии

спасем жизнь вместе

культурно-благотворительный фонд "ашана"

абхазия

дети

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на курс реабилитации для шестилетнего Давида Алексаняна.По словам мамы мальчика Наиры Давтян, диагноз – последствие того, что ребенок родился с кислородным голоданием. К двум годам родители заметили, что ребенок перестал реагировать на просьбы, произносить те слова, которые раньше удавалось говорить.Давид проходил лечение в одной из клиник Сочи, после чего удалось избежать припадков, потери сознания, ребенок смог самостоятельно ходить. Также мальчик прошел курс микротоковой рефлексотерапии, микрополяризации, ходил на занятия по психологии.По словам Наиры, Давид очень любит сооружать, строить, возиться с инструментами, а еще любит животных и тянется к сверстникам, которые зачастую его сторонятся, так как он не может на словах объяснить свои желания.На реабилитацию Давида ждут в сочинском центре "Импульс". В ходе диагностики и курса реабилитации мальчику будут проведены нейрокоррекция, АРТ-терапия, сенсорная интеграция, занятие с логопедом-дефектологом, музыкальная терапия."Благодаря комплексному подходу на протяжении трех недель ежедневных занятий мы ожидаем положительную динамику в совместном взаимодействии, моторном развитии и в развитии коммуникативной сферы", – сказала ведущий специалист центра, нейропсихолог Светлана Бойко.Общая стоимость обследования, лечения и проживания 232 320 рублей.О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

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спасем жизнь вместе, культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия, дети