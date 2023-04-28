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Главный четверг: Гунба о бюджетной и социальной политике Гагрского района
Главный четверг: Гунба о бюджетной и социальной политике Гагрского района
В программе "Главный четверг" на радио Sputnik заместитель главы администрации Гагрского района Хана Гунба рассказала о бюджетной и социальной политике района. 28.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-28T10:50+0300
2023-04-28T10:50+0300
2023-04-28T12:42+0300
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Главный четверг: Гунба о бюджетной и социальной политике Гагрского района
Главный четверг: Гунба о бюджетной и социальной политике Гагрского района
В последние годы доходная часть бюджета Гагрского района увеличивается, отметила Гунба. "Положительная динамика налоговых поступлений в бюджет района позволяет администрации района решать много насущных проблем.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, главный четверг, гагрский район, аудио
подкасты, абхазия, главный четверг, гагрский район, аудио
Главный четверг: Гунба о бюджетной и социальной политике Гагрского района
10:50 28.04.2023 (обновлено: 12:42 28.04.2023)
В программе "Главный четверг" на радио Sputnik заместитель главы администрации Гагрского района Хана Гунба рассказала о бюджетной и социальной политике района.
В последние годы доходная часть бюджета Гагрского района увеличивается, отметила Гунба.
"Положительная динамика налоговых поступлений в бюджет района позволяет администрации района решать много насущных проблем.
Подробности слушайте в аудиофайле.