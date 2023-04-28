https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/glavnyy-chetverg-gunba-o-byudzhetnoy-i-sotsialnoy-politike-gagrskogo-rayona--1045499674.html

Главный четверг: Гунба о бюджетной и социальной политике Гагрского района

Главный четверг: Гунба о бюджетной и социальной политике Гагрского района

В программе "Главный четверг" на радио Sputnik заместитель главы администрации Гагрского района Хана Гунба рассказала о бюджетной и социальной политике района. 28.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-28T10:50+0300

2023-04-28T10:50+0300

2023-04-28T12:42+0300

радио

подкасты

абхазия

главный четверг

гагрский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1b/1045500392_0:0:2868:1614_1920x0_80_0_0_bbd9effa702f1843d9c0cc0201ae269e.jpg

Главный четверг: Гунба о бюджетной и социальной политике Гагрского района Главный четверг: Гунба о бюджетной и социальной политике Гагрского района

В последние годы доходная часть бюджета Гагрского района увеличивается, отметила Гунба. "Положительная динамика налоговых поступлений в бюджет района позволяет администрации района решать много насущных проблем.Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

гагрский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, главный четверг, гагрский район, аудио