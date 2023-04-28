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Главы городов и районов отчитались президенту о своей работе

Главы городов и районов отчитались президенту о своей работе

В администрации президента состоялось совещание, на котором главы городов и районов доложили президенту о работе за первый квартал 2023 года. 28.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-28T19:10+0300

2023-04-28T19:10+0300

2023-04-28T19:10+0300

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аслан бжания

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На совещании главы городов и районов республики назвали главные цифры, которые отражают итоги работы за первый квартал в сферах безопасности, пополнения бюджета, социальных обязательств и так далее.Глава государства Аслан Бжания обратил внимание на то, что проблемы, существующие в районах, исходят от нехватки денег.Активы, которыми располагает республика должны приносить деньги, уверен глава государства. Решение проблем Абхазии зависит от привлечения средств в экономику республики, локомотивами экономики являются туризм, сельское хозяйство, логистика и, возможно, IT-технологий с учетом абхазского климата и географии страны, заметил Бжания.

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