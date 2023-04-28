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Инвентаризацию жилищного фонда проведут в Гагре

Инвентаризацию жилищного фонда проведут в Гагре

Более 20 человек стоят в очереди на предоставление жилья в Гагрском районе в 2023 году. 28.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-28T11:25+0300

2023-04-28T11:25+0300

2023-04-28T13:02+0300

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Инвентаризацию жилищного фонда проведут в Гагре, рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.Гунба подчеркнула, что существующее количество очередников за жильем в Гагрском районе набиралось в течение последних десятилетий. При этом она не исключает, что в случае запуска программы по предоставлению жилья, число заявителей может стать гораздо больше.Она также отметила, что решение жилищного вопроса в Гагрском районе – одно из наиболее приоритетных направлений в работе местных властей.

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