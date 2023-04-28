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Инвентаризацию жилищного фонда проведут в Гагре
Инвентаризацию жилищного фонда проведут в Гагре
Более 20 человек стоят в очереди на предоставление жилья в Гагрском районе в 2023 году. 28.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-28T11:25+0300
2023-04-28T11:25+0300
2023-04-28T13:02+0300
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Инвентаризацию жилищного фонда проведут в Гагре, рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.Гунба подчеркнула, что существующее количество очередников за жильем в Гагрском районе набиралось в течение последних десятилетий. При этом она не исключает, что в случае запуска программы по предоставлению жилья, число заявителей может стать гораздо больше.Она также отметила, что решение жилищного вопроса в Гагрском районе – одно из наиболее приоритетных направлений в работе местных властей.
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гагрский район, абхазия, общество
Инвентаризацию жилищного фонда проведут в Гагре
11:25 28.04.2023 (обновлено: 13:02 28.04.2023)
Более 20 человек стоят в очереди на предоставление жилья в Гагрском районе в 2023 году.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Инвентаризацию жилищного фонда проведут в Гагре, рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.
"Безусловно, есть такая проблема (нехватка жилья – прим.). Создана специальная комиссия, которая работает в этом направлении. Проходит инвентаризация жилищного фонда Гагрского района. В очереди на рассмотрении комиссией стоят 24 семьи. По мере возможности мы будем стараться решать жилищные проблемы в нашем районе", – отметила она.
Гунба подчеркнула, что существующее количество очередников за жильем в Гагрском районе набиралось в течение последних десятилетий. При этом она не исключает, что в случае запуска программы по предоставлению жилья, число заявителей может стать гораздо больше.
Она также отметила, что решение жилищного вопроса в Гагрском районе – одно из наиболее приоритетных направлений в работе местных властей.