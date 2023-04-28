https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/modernizatsiya-pogranperekhoda-na-granitse-rossii-i-abkhazii-zavershitsya-v-kontse-2025-goda-1045533223.html
Модернизация погранперехода на границе России и Абхазии завершится в конце 2025 года
Модернизация погранперехода на границе России и Абхазии завершится в конце 2025 года
Контракт на реконструкцию МАПП "Адлер" был заключен в сентябре прошлого года. 28.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-28T18:30+0300
2023-04-28T18:30+0300
2023-04-28T18:30+0300
адлер
государственная граница
россия
абхазия
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Модернизация погранперехода на границе России и Абхазии завершится в конце 2025 года.Реконструкцию автомобильного пункта пропуска "Адлер" обсудили представители ФКУ Упрдор "Черноморье", подрядной организации "ГК "ЕКС", пограничной и таможенной служб.Пропускная способность МАПП "Адлер" составит 14 тысяч транспортных средств и 80 тысяч человек в сутки. Пропускная мощность вырастет почти в десять раз по количеству транспорта и в 2,5 раза по количеству туристов. Контракт "под ключ", в рамках которого проектирование и строительно-монтажные работы будет выполнять одна подрядная организация, что позволит сократить сроки реализации проекта на три-пять месяцев и повысить уровень контроля за ходом работ.
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адлер, государственная граница, россия, абхазия
адлер, государственная граница, россия, абхазия
Модернизация погранперехода на границе России и Абхазии завершится в конце 2025 года
Контракт на реконструкцию МАПП "Адлер" был заключен в сентябре прошлого года.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Модернизация погранперехода на границе России и Абхазии завершится в конце 2025 года.
Реконструкцию автомобильного пункта пропуска "Адлер" обсудили
представители ФКУ Упрдор "Черноморье", подрядной организации "ГК "ЕКС", пограничной и таможенной служб.
Сейчас ведется разработка проекта, после получения одобрения от "Главгосэкспертиза России" начнутся ремонтные работы.
Пропускная способность МАПП "Адлер" составит 14 тысяч транспортных средств и 80 тысяч человек в сутки. Пропускная мощность вырастет почти в десять раз по количеству транспорта и в 2,5 раза по количеству туристов.
Контракт "под ключ", в рамках которого проектирование и строительно-монтажные работы будет выполнять одна подрядная организация, что позволит сократить сроки реализации проекта на три-пять месяцев и повысить уровень контроля за ходом работ.