https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/modernizatsiya-pogranperekhoda-na-granitse-rossii-i-abkhazii-zavershitsya-v-kontse-2025-goda-1045533223.html

Модернизация погранперехода на границе России и Абхазии завершится в конце 2025 года

Модернизация погранперехода на границе России и Абхазии завершится в конце 2025 года

Контракт на реконструкцию МАПП "Адлер" был заключен в сентябре прошлого года. 28.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-28T18:30+0300

2023-04-28T18:30+0300

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адлер

государственная граница

россия

абхазия

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Модернизация погранперехода на границе России и Абхазии завершится в конце 2025 года.Реконструкцию автомобильного пункта пропуска "Адлер" обсудили представители ФКУ Упрдор "Черноморье", подрядной организации "ГК "ЕКС", пограничной и таможенной служб.Пропускная способность МАПП "Адлер" составит 14 тысяч транспортных средств и 80 тысяч человек в сутки. Пропускная мощность вырастет почти в десять раз по количеству транспорта и в 2,5 раза по количеству туристов. Контракт "под ключ", в рамках которого проектирование и строительно-монтажные работы будет выполнять одна подрядная организация, что позволит сократить сроки реализации проекта на три-пять месяцев и повысить уровень контроля за ходом работ.

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