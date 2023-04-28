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Отдых с пользой: как развивать детский туризм в Абхазии

Отдых с пользой: как развивать детский туризм в Абхазии

Международный образовательно-туристический форум "Горизонты-23", на котором обсуждали развитие совместных абхазо-российских программ детских тематических... 28.04.2023, Sputnik Абхазия

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Международный образовательно-туристический форум "Горизонты-23" привлек специалистов в области детского туризма. В интервью радио Sputnik учредитель туроператора по детскому отдыху и туризму "Пилигрим Плюс" Наталья Тютюнник рассказала о перспективах детских экскурсионных туров в Абхазии.По ее словам, в республике огромные перспективы для развития детского туризма, в особенности экскурсионных программ с включением школьной тематики.По мнению Тютюнник, для поддержки в развитии этого направления необходима поддержка от государства, создание профильных комитетов, организаций, которые будут курировать продвижение детского отдыха при государстве. Также, по ее словам, нужно внедрить систему льгот для предприятий, которые будут принимать и оказывать услуги детским группам во время отдыха в Абхазии.

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