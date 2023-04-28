https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/predstavitelstvo-rossiyskogo-istoricheskogo-obschestva-mozhet-poyavitsya-v-abkhazii-1045534446.html

Представительство Российского исторического общества может появиться в Абхазии

Представительство Российского исторического общества может появиться в Абхазии

Российское историческое общество – научная общественная организация, произошедшая от Императорского Русского исторического общества, существовавшего в... 28.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-28T20:10+0300

2023-04-28T20:10+0300

2023-04-28T21:29+0300

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Встреча инициативной группы историков по вопросу открытия Представительства Российского исторического общества в Абхазии прошла в Медиацентре Министерства иностранных дел республики 28 апреля.Замминистра России по науки и высшему образованию Константин Могилевский рассказал, что общество было создано в 1866 году, в 1920 году приостановило деятельность и возобновило в 2012 году. В общество, по его словам, входят крупнейшие музеи, библиотеки, архивы, СМИ. Цель общества – содействие развитию исторического просвещения, трансляция качественного исторического знания от специалистов народу.По словам Могилевского, общество направлено на развитие международного сотрудничества, но полноформатного представительства за рубежом нет.Временно исполняющий обязанности председателя Российского исторического общества Руслан Гагкуев считает, что в основу совместной работы абхазских и российских историков может лечь издание сборника документов, посвященных истории отношений двух стран, и вхождению Абхазии в состав Российской империи.Он рассказал, что историки приступили к созданию сборника еще в 1930-х годах, но затем ряд ученых, привлеченных к работе, были репрессированы и выпустить книгу не удалось.По словам Гагкуева, Санкт-Петербургский институт истории недавно обнаружил архив документов, порядка 500 листов. Вопрос уже обсуждался с Академией наук Абхазии и, как отметил Гагкуев, идут работы над рукописями, которые, возможно нужно будет дополнить и совместно с абхазскими учеными подготовить комментарии к ним.Также Гагкуев считает, что граждане Абхазии могли бы участвовать в конкурсах Российского исторического общества – конкурсе краеведов и конкрус для школьников "История семьи, история Отечества".Руководить Представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов подчеркнул, что создание отделение РИО в республике очень важно, так как страны объединяет общая история. Он добавил, что Россотрудничество готово оказывать информационную и финансовую поддержку в проектах.Советник Посольства России в Абхазии Александр Шеремет отметил, что жители Абхазии "погружены в историческую проблематику".Руководитель Государственного архивного управления Абхазии Роман Гвинджия рассказал об истории сожжения Государственного архива Абхазии в годы Отечественной войны. По его словам, грузинские силы хотели "полностью лишить истории" абхазский народ, так как незадолго до начала войны начали публиковаться ранее неизвестные материалы о переселении грузинского населения в Абхазию в конце 19 века.По словам Гвинджия, несмотря на проблемы, на пленках удалось сохранить копии многих документов, которые хранились в резервном фонде, находящемся в церкви. Местные жители, рассказал он, не позволили грузинам сжечь их и зайти в святое место.Долгое время, по словам руководителя Госархивного управления, эти документы были в плохом состоянии, не было специалистов, которые могли бы работать с ними, но затем помощь абхазским архивистам оказали эксперты из Чехии.Гвинджия отметил, что необходимо налаживать тесные контакты не только с российскими историками, но и архивистами для сбора документов. Он выразил надежду, что представительство РИО в Абхазии окажет абхазским коллегам содействие.Первый проректор Абхазского государственного университета Роман Дбар отметил, что сотрудничество Абхазии и России "имеет глубокие основы" и распространяется на все сферы жизни, а взаимодействие по линии истории "будет иметь плодотворные результаты".Министр просвещения Абхазии Инал Габлия поддержал инициативу открытия представительства Российского исторического общества в Абхазии и отметил, что большое значение имеет факт, что это станет первым зарубежным "офисом" организации за рубежом.Инициатива открытия представительства была озвучена историком-архивистом Миланой Бжания в ноябре прошлого года на круглом столе "История российского Причерноморья: вовлечение новых субъектов РФ и дружественных стран в процесс развития единого исторического пространства" на площадке РИО в Москве.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20191114/Dokumenty-iz-proshlogo-kak-vosstanavlivayut-arkhiv-Abkhazii-1028819689.html

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