https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/predstavitelstvo-rossiyskogo-istoricheskogo-obschestva-mozhet-poyavitsya-v-abkhazii-1045534446.html
Представительство Российского исторического общества может появиться в Абхазии
Представительство Российского исторического общества может появиться в Абхазии
Российское историческое общество – научная общественная организация, произошедшая от Императорского Русского исторического общества, существовавшего в... 28.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-28T20:10+0300
2023-04-28T20:10+0300
2023-04-28T21:29+0300
в абхазии
история
россия
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1c/1045534781_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_553277fb9da486ce9e5ccf6759040d88.jpg
СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Встреча инициативной группы историков по вопросу открытия Представительства Российского исторического общества в Абхазии прошла в Медиацентре Министерства иностранных дел республики 28 апреля.Замминистра России по науки и высшему образованию Константин Могилевский рассказал, что общество было создано в 1866 году, в 1920 году приостановило деятельность и возобновило в 2012 году. В общество, по его словам, входят крупнейшие музеи, библиотеки, архивы, СМИ. Цель общества – содействие развитию исторического просвещения, трансляция качественного исторического знания от специалистов народу.По словам Могилевского, общество направлено на развитие международного сотрудничества, но полноформатного представительства за рубежом нет.Временно исполняющий обязанности председателя Российского исторического общества Руслан Гагкуев считает, что в основу совместной работы абхазских и российских историков может лечь издание сборника документов, посвященных истории отношений двух стран, и вхождению Абхазии в состав Российской империи.Он рассказал, что историки приступили к созданию сборника еще в 1930-х годах, но затем ряд ученых, привлеченных к работе, были репрессированы и выпустить книгу не удалось.По словам Гагкуева, Санкт-Петербургский институт истории недавно обнаружил архив документов, порядка 500 листов. Вопрос уже обсуждался с Академией наук Абхазии и, как отметил Гагкуев, идут работы над рукописями, которые, возможно нужно будет дополнить и совместно с абхазскими учеными подготовить комментарии к ним.Также Гагкуев считает, что граждане Абхазии могли бы участвовать в конкурсах Российского исторического общества – конкурсе краеведов и конкрус для школьников "История семьи, история Отечества".Руководить Представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов подчеркнул, что создание отделение РИО в республике очень важно, так как страны объединяет общая история. Он добавил, что Россотрудничество готово оказывать информационную и финансовую поддержку в проектах.Советник Посольства России в Абхазии Александр Шеремет отметил, что жители Абхазии "погружены в историческую проблематику".Руководитель Государственного архивного управления Абхазии Роман Гвинджия рассказал об истории сожжения Государственного архива Абхазии в годы Отечественной войны. По его словам, грузинские силы хотели "полностью лишить истории" абхазский народ, так как незадолго до начала войны начали публиковаться ранее неизвестные материалы о переселении грузинского населения в Абхазию в конце 19 века.По словам Гвинджия, несмотря на проблемы, на пленках удалось сохранить копии многих документов, которые хранились в резервном фонде, находящемся в церкви. Местные жители, рассказал он, не позволили грузинам сжечь их и зайти в святое место.Долгое время, по словам руководителя Госархивного управления, эти документы были в плохом состоянии, не было специалистов, которые могли бы работать с ними, но затем помощь абхазским архивистам оказали эксперты из Чехии.Гвинджия отметил, что необходимо налаживать тесные контакты не только с российскими историками, но и архивистами для сбора документов. Он выразил надежду, что представительство РИО в Абхазии окажет абхазским коллегам содействие.Первый проректор Абхазского государственного университета Роман Дбар отметил, что сотрудничество Абхазии и России "имеет глубокие основы" и распространяется на все сферы жизни, а взаимодействие по линии истории "будет иметь плодотворные результаты".Министр просвещения Абхазии Инал Габлия поддержал инициативу открытия представительства Российского исторического общества в Абхазии и отметил, что большое значение имеет факт, что это станет первым зарубежным "офисом" организации за рубежом.Инициатива открытия представительства была озвучена историком-архивистом Миланой Бжания в ноябре прошлого года на круглом столе "История российского Причерноморья: вовлечение новых субъектов РФ и дружественных стран в процесс развития единого исторического пространства" на площадке РИО в Москве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200705/Terror-vo-imya-nauki-Kak-GULAG-ekspluatiroval-repressirovannykh-uchenykh-1030473630.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20191114/Dokumenty-iz-proshlogo-kak-vosstanavlivayut-arkhiv-Abkhazii-1028819689.html
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1c/1045534781_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_454f2ac9cbe235a2b38f29e9e469007f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
история, россия, абхазия
Представительство Российского исторического общества может появиться в Абхазии
20:10 28.04.2023 (обновлено: 21:29 28.04.2023)
Российское историческое общество – научная общественная организация, произошедшая от Императорского Русского исторического общества, существовавшего в Российской империи в 1866-1917 годах.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Встреча инициативной группы историков по вопросу открытия Представительства Российского исторического общества в Абхазии прошла в Медиацентре Министерства иностранных дел республики 28 апреля.
Замминистра России по науки и высшему образованию Константин Могилевский рассказал, что общество было создано в 1866 году, в 1920 году приостановило деятельность и возобновило в 2012 году. В общество, по его словам, входят крупнейшие музеи, библиотеки, архивы, СМИ. Цель общества – содействие развитию исторического просвещения, трансляция качественного исторического знания от специалистов народу.
По словам Могилевского, общество направлено на развитие международного сотрудничества, но полноформатного представительства за рубежом нет.
"Мы приветствуем желание абхазских историков двигаться в этом направлении", - добавил он.
Временно исполняющий обязанности председателя Российского исторического общества Руслан Гагкуев считает, что в основу совместной работы абхазских и российских историков может лечь издание сборника документов, посвященных истории отношений двух стран, и вхождению Абхазии в состав Российской империи.
Он рассказал, что историки приступили к созданию сборника еще в 1930-х годах, но затем ряд ученых, привлеченных к работе, были репрессированы и выпустить книгу не удалось.
По словам Гагкуева, Санкт-Петербургский институт истории недавно обнаружил архив документов, порядка 500 листов. Вопрос уже обсуждался с Академией наук Абхазии и, как отметил Гагкуев, идут работы над рукописями, которые, возможно нужно будет дополнить и совместно с абхазскими учеными подготовить комментарии к ним.
Также Гагкуев считает, что граждане Абхазии могли бы участвовать в конкурсах Российского исторического общества – конкурсе краеведов и конкрус для школьников "История семьи, история Отечества".
Руководить Представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов подчеркнул, что создание отделение РИО в республике очень важно, так как страны объединяет общая история. Он добавил, что Россотрудничество готово оказывать информационную и финансовую поддержку в проектах.
Советник Посольства России в Абхазии Александр Шеремет отметил, что жители Абхазии "погружены в историческую проблематику".
"Уверен, что открытие представительства столь древнейшего и авторитетного сообщества историков позволило бы продвинуться как в изучении истории Абхазии, так и вех нашего совместного исторического пути", - сказал он.
Руководитель Государственного архивного управления Абхазии Роман Гвинджия рассказал об истории сожжения Государственного архива Абхазии в годы Отечественной войны. По его словам, грузинские силы хотели "полностью лишить истории" абхазский народ, так как незадолго до начала войны начали публиковаться ранее неизвестные материалы о переселении грузинского населения в Абхазию в конце 19 века.
По словам Гвинджия, несмотря на проблемы, на пленках удалось сохранить копии многих документов, которые хранились в резервном фонде, находящемся в церкви. Местные жители, рассказал он, не позволили грузинам сжечь их и зайти в святое место.
Долгое время, по словам руководителя Госархивного управления, эти документы были в плохом состоянии, не было специалистов, которые могли бы работать с ними, но затем помощь абхазским архивистам оказали эксперты из Чехии.
Гвинджия отметил, что необходимо налаживать тесные контакты не только с российскими историками, но и архивистами для сбора документов. Он выразил надежду, что представительство РИО в Абхазии окажет абхазским коллегам содействие.
Первый проректор Абхазского государственного университета Роман Дбар отметил, что сотрудничество Абхазии и России "имеет глубокие основы" и распространяется на все сферы жизни, а взаимодействие по линии истории "будет иметь плодотворные результаты".
"Это начинание, обсуждение перспектив и форматов имеет большое значение, закладывает основа новой страницы сотрудничества стран, которое найдет очень много интересных направлений, проектов и окажет влияние на развитие исторической науки в Абхазии", - сказал он.
Министр просвещения Абхазии Инал Габлия поддержал инициативу открытия представительства Российского исторического общества в Абхазии и отметил, что большое значение имеет факт, что это станет первым зарубежным "офисом" организации за рубежом.
Инициатива открытия представительства была озвучена историком-архивистом Миланой Бжания в ноябре прошлого года на круглом столе "История российского Причерноморья: вовлечение новых субъектов РФ и дружественных стран в процесс развития единого исторического пространства" на площадке РИО в Москве.