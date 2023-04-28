https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/prezident-rossii-podpisal-zakon-o-pozhiznennom-lishenii-svobody-za-gosizmenu-1045530741.html

Президент России подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Президент России подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Ранее за эти преступления грозил тюремный срок до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. 28.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-28T17:10+0300

2023-04-28T17:10+0300

2023-04-28T17:10+0300

россия

владимир путин

в мире

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СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за государственную измену вплоть до пожизненного заключения, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.Поправки вносятся в статью 275 УК "Государственная измена". Так, за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или другой помощи в деятельности, направленной против России, может последовать наказание в виде пожизненного лишения свободы.Кроме того, глава государства подписал указ об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.Ужесточается ответственность и по статье 205 УК "Террористический акт" — максимальный срок по ней увеличили с 15 до 20 лет тюрьмы.За участие в террористических сообществах (205.4 УК) грозит от десяти до 15 лет лишения свободы вместо нынешних от пяти до десяти лет, а за содействие террористической деятельности (205.1 УК) — минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений может вырос с пяти до семи лет.

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