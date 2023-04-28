https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/shoygu-vooruzhenie-peredavaemoe-ukraine-popadaet-v-ruki-terroristov-1045518436.html

Шойгу: вооружение, передаваемое Украине, попадает в руки террористов

Шойгу: вооружение, передаваемое Украине, попадает в руки террористов

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. 28.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-28T09:35+0300

2023-04-28T09:35+0300

2023-04-28T11:07+0300

военная спецоперация рф в донбассе

сергей шойгу

россия

украина

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Вооружение, передаваемое Украине, попадает в руки террористов, что сказывается на стабильности в Европе и мире в целом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, "поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт, приводят к новым жертвам и разрушениям инфраструктуры, наконец, возвращаются бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире в целом"."России не оставили иных вариантов, кроме как устранить исходящие с территории Украины угрозы военным путем. Задачи наши ясны, и Специальная военная операция (СВО) будет доведена до конца", – сказал Шойгу.

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сергей шойгу, россия, украина