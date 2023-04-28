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Шойгу: вооружение, передаваемое Украине, попадает в руки террористов
Шойгу: вооружение, передаваемое Украине, попадает в руки террористов
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. 28.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-28T09:35+0300
2023-04-28T09:35+0300
2023-04-28T11:07+0300
военная спецоперация рф в донбассе
сергей шойгу
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Вооружение, передаваемое Украине, попадает в руки террористов, что сказывается на стабильности в Европе и мире в целом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, "поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт, приводят к новым жертвам и разрушениям инфраструктуры, наконец, возвращаются бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире в целом"."России не оставили иных вариантов, кроме как устранить исходящие с территории Украины угрозы военным путем. Задачи наши ясны, и Специальная военная операция (СВО) будет доведена до конца", – сказал Шойгу.
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сергей шойгу, россия, украина
сергей шойгу, россия, украина
Шойгу: вооружение, передаваемое Украине, попадает в руки террористов
09:35 28.04.2023 (обновлено: 11:07 28.04.2023)
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Вооружение, передаваемое Украине, попадает в руки террористов, что сказывается на стабильности в Европе и мире в целом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Передаваемое вооружение попадает на "черный рынок" и далее в руки террористических организаций, что создает дополнительные риски, особенно с учетом заявлений о поставках ВСУ боеприпасов с сердечником из обедненного урана", – сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели в пятницу.
По его словам, "поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт, приводят к новым жертвам и разрушениям инфраструктуры, наконец, возвращаются бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире в целом".
"России не оставили иных вариантов, кроме как устранить исходящие с территории Украины угрозы военным путем. Задачи наши ясны, и Специальная военная операция (СВО) будет доведена до конца", – сказал Шойгу.