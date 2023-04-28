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Страховой полис будут требовать у водителей автомобилей, заезжающих в Россию с 15 мая
Страховой полис будут требовать у водителей автомобилей, заезжающих в Россию с 15 мая
СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Страховой полис будут требовать у водителей автомобилей, заезжающих в Россию с 15 мая, сообщает Государственный таможенный комитет... 28.04.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Страховой полис будут требовать у водителей автомобилей, заезжающих в Россию с 15 мая, сообщает Государственный таможенный комитет Абхазии.Проверка договора обязательного страхования может осуществляться путем запроса сведений о нем в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.
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Страховой полис будут требовать у водителей автомобилей, заезжающих в Россию с 15 мая
20:55 28.04.2023 (обновлено: 21:27 28.04.2023)
СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Страховой полис будут требовать у водителей автомобилей, заезжающих в Россию с 15 мая, сообщает Государственный таможенный комитет Абхазии.
По требованию таможенников необходимо предоставить полис обязательного страхования, либо договор страхования гражданской ответственности владельцев машины.
Проверка договора обязательного страхования может осуществляться путем запроса сведений о нем в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.