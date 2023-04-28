https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/strakhovoy-polis-budut-trebovat-u-voditeley-avtomobiley-zaezzhayuschikh-v-rossiyu-s-15-maya-1045537902.html

Страховой полис будут требовать у водителей автомобилей, заезжающих в Россию с 15 мая

Страховой полис будут требовать у водителей автомобилей, заезжающих в Россию с 15 мая

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Страховой полис будут требовать у водителей автомобилей, заезжающих в Россию с 15 мая, сообщает Государственный таможенный комитет... 28.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-28T20:55+0300

2023-04-28T20:55+0300

2023-04-28T21:27+0300

в абхазии

таможня

абхазия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/10/1040967759_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e679e03515b4116567c354acee0d1446.jpg

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Страховой полис будут требовать у водителей автомобилей, заезжающих в Россию с 15 мая, сообщает Государственный таможенный комитет Абхазии.Проверка договора обязательного страхования может осуществляться путем запроса сведений о нем в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

таможня, абхазия, россия