https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/takie-obstoyatelstva-filippovskiy-o-priemakh-prodvizheniya-kontenta-1045523775.html

Такие обстоятельства: Филипповский о приемах продвижения контента

Такие обстоятельства: Филипповский о приемах продвижения контента

В пресс-центре Sputnik Абхазия прошел новый модуль программы SputnikPro на тему "Где и как люди читают медиа: web, социальные сети, приложения". Мастер-класс... 28.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-28T14:50+0300

2023-04-28T14:50+0300

2023-04-28T14:55+0300

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Такие обстоятельства: Филипповский о приемах продвижения контента Такие обстоятельства: Филипповский о приемах продвижения контента

В пресс-центре Sputnik Абхазия прошел новый модуль программы SputnikPro на тему "Где и как люди читают медиа: web, социальные сети, приложения". Мастер-класс провел руководитель Центра интернет-технологий международной медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Филипповский.В эфире радио он рассказал, как и какими инструментами пользоваться для продвижения контента, чтобы быть в верхних строчках поисковых систем, что должны знать медиа о читателях, как привлечь аудиторию, и могут ли абхазские СМИ попасть в топ новостей.Полная версия беседы в аудиофайле.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.

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sputnikpro в абхазии, просвещение, семинары, лекции, журналисты, медиа, контент, подкасты, аудио