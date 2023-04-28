https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/takie-obstoyatelstva-filippovskiy-o-priemakh-prodvizheniya-kontenta-1045523775.html
Такие обстоятельства: Филипповский о приемах продвижения контента
Такие обстоятельства: Филипповский о приемах продвижения контента
В пресс-центре Sputnik Абхазия прошел новый модуль программы SputnikPro на тему "Где и как люди читают медиа: web, социальные сети, приложения". Мастер-класс... 28.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-28T14:50+0300
2023-04-28T14:50+0300
2023-04-28T14:55+0300
радио
sputnikpro в абхазии
просвещение
семинары
лекции
журналисты
медиа
контент
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1c/1045525430_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_81cd6ca17c0ac376300a454c65b21f8c.jpg
Такие обстоятельства: Филипповский о приемах продвижения контента
Такие обстоятельства: Филипповский о приемах продвижения контента
В пресс-центре Sputnik Абхазия прошел новый модуль программы SputnikPro на тему "Где и как люди читают медиа: web, социальные сети, приложения". Мастер-класс провел руководитель Центра интернет-технологий международной медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Филипповский.В эфире радио он рассказал, как и какими инструментами пользоваться для продвижения контента, чтобы быть в верхних строчках поисковых систем, что должны знать медиа о читателях, как привлечь аудиторию, и могут ли абхазские СМИ попасть в топ новостей.Полная версия беседы в аудиофайле.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1c/1045525430_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_cefb5d83afa07223cf7f8668f950f0f4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sputnikpro в абхазии, просвещение, семинары, лекции, журналисты, медиа, контент, подкасты, аудио
sputnikpro в абхазии, просвещение, семинары, лекции, журналисты, медиа, контент, подкасты, аудио
В пресс-центре Sputnik Абхазия прошел новый модуль программы SputnikPro на тему "Где и как люди читают медиа: web, социальные сети, приложения". Мастер-класс провел руководитель Центра интернет-технологий международной медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Филипповский.
В эфире радио
он рассказал, как и какими инструментами пользоваться для продвижения контента, чтобы быть в верхних строчках поисковых систем, что должны знать медиа о читателях, как привлечь аудиторию, и могут ли абхазские СМИ попасть в топ новостей.
Полная версия беседы в аудиофайле.
SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.