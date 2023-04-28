https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/uvelichenie-byudzheta-obrazovanie-i-sotsialka-intervyu-zamglavy-gagrskogo-rayona-1045514785.html

Увеличение бюджета, образование и социалка: интервью замглавы Гагрского района

Увеличение бюджета, образование и социалка: интервью замглавы Гагрского района

Замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия о том, как удалось увеличить бюджет, какие проводятся работы в... 28.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-28T16:00+0300

2023-04-28T16:00+0300

2023-04-28T16:12+0300

в абхазии

абхазия

видео

мультимедиа

гагрский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1c/1045519114_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_d2281664a61e0b2e951d384e50d2369d.jpg

За последние годы удалось значительно увеличить доходную часть бюджета Гагрского района за счет налоговых поступлений, отметила в эфире радио Sputnik замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.При плане в 920 миллионов рублей в 2022 году удалось пополнить бюджет на сумму, превышающую один миллиард рублей. Такие налоговые поступления позволяют решать много текущих вопросов, в том числе по благоустройству района.В пример Гунба привела работы по асфальтированию дорог в черте города Гагра, в Пицунде, в селах Лдзаа, поселках Бзыбь и Цандрипш. На это выделят около 58 миллионов рублей. На сумму 29 миллионов рублей в текущем году проведут благоустройство пешеходных зон. Также начались работы по устройству парка имени второго президента Абхазии Сергея Багапш по улице Абазгаа. Общая стоимость проекта около 30 миллионов рублей.Для своевременной уборке бытовых отходов в Гагрском районе приобрели четыре единицы спецтехники. Их стоимость 28 миллионов рублей. На капитальный ремонт здания СЭС выделили 6,6 миллиона рублей.Особое внимание уделяется сфере образования. В Гагрском районе существует нехватка мест в детских садах. В связи с этим было выделено 45 миллионов рублей на капитальный ремонт детсада и строительство там актового зала и кухни. Это дошкольное учреждение сможет принять до 100 детей.Отдельной категории бюджетникам увеличили зарплату в среднем на 50%. Для этого увеличили бюджет района на 12 миллионов рублей.Власти Гагрского района также намерены провести инвентаризацию жилищного фонда для решения проблемы с нехваткой жилья. Сегодня на очереди за собственных жильем 24 заявителя.

абхазия

гагрский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, видео, мультимедиа, гагрский район, видео