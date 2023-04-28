https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/uvelichenie-byudzheta-obrazovanie-i-sotsialka-intervyu-zamglavy-gagrskogo-rayona-1045514785.html
Увеличение бюджета, образование и социалка: интервью замглавы Гагрского района
Увеличение бюджета, образование и социалка: интервью замглавы Гагрского района
Замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия о том, как удалось увеличить бюджет, какие проводятся работы в... 28.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-28T16:00+0300
2023-04-28T16:00+0300
2023-04-28T16:12+0300
в абхазии
абхазия
видео
мультимедиа
гагрский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1c/1045519114_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_d2281664a61e0b2e951d384e50d2369d.jpg
За последние годы удалось значительно увеличить доходную часть бюджета Гагрского района за счет налоговых поступлений, отметила в эфире радио Sputnik замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.При плане в 920 миллионов рублей в 2022 году удалось пополнить бюджет на сумму, превышающую один миллиард рублей. Такие налоговые поступления позволяют решать много текущих вопросов, в том числе по благоустройству района.В пример Гунба привела работы по асфальтированию дорог в черте города Гагра, в Пицунде, в селах Лдзаа, поселках Бзыбь и Цандрипш. На это выделят около 58 миллионов рублей. На сумму 29 миллионов рублей в текущем году проведут благоустройство пешеходных зон. Также начались работы по устройству парка имени второго президента Абхазии Сергея Багапш по улице Абазгаа. Общая стоимость проекта около 30 миллионов рублей.Для своевременной уборке бытовых отходов в Гагрском районе приобрели четыре единицы спецтехники. Их стоимость 28 миллионов рублей. На капитальный ремонт здания СЭС выделили 6,6 миллиона рублей.Особое внимание уделяется сфере образования. В Гагрском районе существует нехватка мест в детских садах. В связи с этим было выделено 45 миллионов рублей на капитальный ремонт детсада и строительство там актового зала и кухни. Это дошкольное учреждение сможет принять до 100 детей.Отдельной категории бюджетникам увеличили зарплату в среднем на 50%. Для этого увеличили бюджет района на 12 миллионов рублей.Власти Гагрского района также намерены провести инвентаризацию жилищного фонда для решения проблемы с нехваткой жилья. Сегодня на очереди за собственных жильем 24 заявителя.
абхазия
гагрский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1c/1045519114_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_8e192f5f54d40518ad1f90e686c5a5b8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, видео, мультимедиа, гагрский район, видео
абхазия, видео, мультимедиа, гагрский район, видео
Увеличение бюджета, образование и социалка: интервью замглавы Гагрского района
16:00 28.04.2023 (обновлено: 16:12 28.04.2023)
Замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия о том, как удалось увеличить бюджет, какие проводятся работы в районе и как власти намерены решать жилищный вопрос.
За последние годы удалось значительно увеличить доходную часть бюджета Гагрского района за счет налоговых поступлений, отметила в эфире радио Sputnik замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.
При плане в 920 миллионов рублей в 2022 году удалось пополнить бюджет на сумму, превышающую один миллиард рублей. Такие налоговые поступления позволяют решать много текущих вопросов, в том числе по благоустройству района.
В пример Гунба привела работы по асфальтированию дорог в черте города Гагра, в Пицунде, в селах Лдзаа, поселках Бзыбь и Цандрипш. На это выделят около 58 миллионов рублей. На сумму 29 миллионов рублей в текущем году проведут благоустройство пешеходных зон. Также начались работы по устройству парка имени второго президента Абхазии Сергея Багапш по улице Абазгаа. Общая стоимость проекта около 30 миллионов рублей.
Для своевременной уборке бытовых отходов в Гагрском районе приобрели четыре единицы спецтехники. Их стоимость 28 миллионов рублей. На капитальный ремонт здания СЭС выделили 6,6 миллиона рублей.
Особое внимание уделяется сфере образования. В Гагрском районе существует нехватка мест в детских садах. В связи с этим было выделено 45 миллионов рублей на капитальный ремонт детсада и строительство там актового зала и кухни. Это дошкольное учреждение сможет принять до 100 детей.
Отдельной категории бюджетникам увеличили зарплату в среднем на 50%. Для этого увеличили бюджет района на 12 миллионов рублей.
Власти Гагрского района также намерены провести инвентаризацию жилищного фонда для решения проблемы с нехваткой жилья. Сегодня на очереди за собственных жильем 24 заявителя.