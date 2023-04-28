https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/zapuscheny-pryamye-reysy-mezhdu-sochi-i-erevanom-1045526148.html

Запущены прямые рейсы между Сочи и Ереваном

Запущены прямые рейсы между Сочи и Ереваном

Полеты осуществляются ежедневно на самолетах семейства Airbus A320. 28.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-28T13:45+0300

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аэрофлот

сочи

ереван

россия

аэропорт сочи

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Авиакомпания "Аэрофлот" запустила прямые рейсы между Сочи и Ереваном, они осуществляются ежедневно. В Ереван на самолетах "Аэрофлота" можно будет долететь из Москвы, Сочи и Екатеринбурга. Кроме этого, авиакомпания "Россия", которая входит в группу "Аэрофлот", выполняет полеты из Санкт-Петербурга, Самары и Волгограда.""Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания, в состав которой также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году группа перевезла 40,7 миллиона человек.

сочи

ереван

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аэрофлот, сочи, ереван, россия, аэропорт сочи