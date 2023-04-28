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Завершен ремонт историко-мемориального музея Нестора Лакоба
Завершен ремонт историко-мемориального музея Нестора Лакоба
Общая площадь здания около 450 квадратных метров. Планируется и благоустройство двора, в доме будет новая лестница, два входа – со двора и со стороны улицы... 28.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-28T19:40+0300
2023-04-28T19:40+0300
2023-04-28T19:40+0300
в абхазии
нестор лакоба
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история
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СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Завершен ремонт историко-мемориального музея Нестора Лакоба, об этом агентству "Апсныпресс" сообщил гендиректор "Апсныргылара" Руслан Тванба.По его словам, к работам приступили в августе 2022 года. Стоимость контракта составила 20,5 миллиона рублей.Он также отметил, что в Сочи уже заказаны две входные деревянные двери, которые установят в самый последний момент.
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нестор лакоба, абхазия, история
нестор лакоба, абхазия, история
Завершен ремонт историко-мемориального музея Нестора Лакоба
Общая площадь здания около 450 квадратных метров. Планируется и благоустройство двора, в доме будет новая лестница, два входа – со двора и со стороны улицы Лакоба.
СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Завершен ремонт историко-мемориального музея Нестора Лакоба, об этом агентству "Апсныпресс" сообщил гендиректор "Апсныргылара" Руслан Тванба.
По его словам, к работам приступили в августе 2022 года. Стоимость контракта составила 20,5 миллиона рублей.
"На сегодняшний день профинансировано 19,5 млн рублей, есть остаток. Все работы, намеченные на первом этапе, выполнены. Сейчас идет уборка помещения", - рассказал Тванба.
Он также отметил, что в Сочи уже заказаны две входные деревянные двери, которые установят в самый последний момент.