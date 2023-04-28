https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/zavershen-remont-istoriko-memorialnogo-muzeya-nestora-lakoba-1045535091.html

Завершен ремонт историко-мемориального музея Нестора Лакоба

Завершен ремонт историко-мемориального музея Нестора Лакоба

Общая площадь здания около 450 квадратных метров. Планируется и благоустройство двора, в доме будет новая лестница, два входа – со двора и со стороны улицы... 28.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-28T19:40+0300

2023-04-28T19:40+0300

2023-04-28T19:40+0300

в абхазии

нестор лакоба

абхазия

история

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СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Завершен ремонт историко-мемориального музея Нестора Лакоба, об этом агентству "Апсныпресс" сообщил гендиректор "Апсныргылара" Руслан Тванба.По его словам, к работам приступили в августе 2022 года. Стоимость контракта составила 20,5 миллиона рублей.Он также отметил, что в Сочи уже заказаны две входные деревянные двери, которые установят в самый последний момент.

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