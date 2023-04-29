https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/byt-kak-sverstniki-ashana-otkryla-sbor-na-lechenie-davida-aleksanyana-1045544403.html
Быть как сверстники: "Ашана" открыла сбор на лечение Давида Алексаняна
Быть как сверстники: "Ашана" открыла сбор на лечение Давида Алексаняна
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на курс реабилитации для шестилетнего Давида Алексаняна. 29.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-29T19:10+0300
2023-04-29T19:10+0300
2023-04-29T19:10+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
культурно-благотворительный фонд "ашана"
абхазия
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У шестилетнего Давида задержка психоречевого развития, органическое поражение центральной нервной системы. Диагноз – последствие того, что ребенок родился с кислородным голоданием. К двум годам родители заметили, что ребенок перестал реагировать на просьбы, произносить те слова, которые раньше ему удавались. Мальчик уже прошел курс микротоковой рефлексотерапии, микрополяризации, ходил на занятия к психологу.На реабилитацию Давида ждут в сочинском центре "Импульс". В ходе диагностики и курса реабилитации мальчику будут проведены нейрокоррекция, АРТ-терапия, сенсорная интеграция, занятие с логопедом-дефектологом, музыкальная терапия.Общая стоимость обследования, лечения и проживания составляет 232 320 рублей.
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видео, мультимедиа, культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия, видео
видео, мультимедиа, культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия, видео
Быть как сверстники: "Ашана" открыла сбор на лечение Давида Алексаняна
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на курс реабилитации для шестилетнего Давида Алексаняна.
У шестилетнего Давида задержка психоречевого развития, органическое поражение центральной нервной системы.
Диагноз – последствие того, что ребенок родился с кислородным голоданием. К двум годам родители заметили, что ребенок перестал реагировать на просьбы, произносить те слова, которые раньше ему удавались.
Мальчик уже прошел курс микротоковой рефлексотерапии, микрополяризации, ходил на занятия к психологу.
На реабилитацию Давида ждут в сочинском центре "Импульс". В ходе диагностики и курса реабилитации мальчику будут проведены нейрокоррекция, АРТ-терапия, сенсорная интеграция, занятие с логопедом-дефектологом, музыкальная терапия.
Общая стоимость обследования, лечения и проживания составляет 232 320 рублей.