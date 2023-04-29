https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/byt-kak-sverstniki-ashana-otkryla-sbor-na-lechenie-davida-aleksanyana-1045544403.html

Быть как сверстники: "Ашана" открыла сбор на лечение Давида Алексаняна

Быть как сверстники: "Ашана" открыла сбор на лечение Давида Алексаняна

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на курс реабилитации для шестилетнего Давида Алексаняна. 29.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-29T19:10+0300

2023-04-29T19:10+0300

2023-04-29T19:10+0300

в абхазии

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культурно-благотворительный фонд "ашана"

абхазия

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У шестилетнего Давида задержка психоречевого развития, органическое поражение центральной нервной системы. Диагноз – последствие того, что ребенок родился с кислородным голоданием. К двум годам родители заметили, что ребенок перестал реагировать на просьбы, произносить те слова, которые раньше ему удавались. Мальчик уже прошел курс микротоковой рефлексотерапии, микрополяризации, ходил на занятия к психологу.На реабилитацию Давида ждут в сочинском центре "Импульс". В ходе диагностики и курса реабилитации мальчику будут проведены нейрокоррекция, АРТ-терапия, сенсорная интеграция, занятие с логопедом-дефектологом, музыкальная терапия.Общая стоимость обследования, лечения и проживания составляет 232 320 рублей.

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видео, мультимедиа, культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия, видео