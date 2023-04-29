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ДТП со смертельным исходом произошло в Гудаутском районе
ДТП со смертельным исходом произошло в Гудаутском районе
Дорожно-транспортное происшествие случилось примерно в 20:00 в районе Черной речки. 29.04.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. ДТП со смертельным исходом произошло в Гудаутском районе в субботу, 29 апреля. Об этом Sputnik рассказал начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба.Авария произошла в районе Черной речки примерно в 20:00. По словам Гицба, автомобиль “Волга” перевернулся.“В результате погибла пассажир. Водитель и еще один пассажир доставлены в больницу”, - сообщил глава РОВД.На месте происшествия работают правоохранительные органы, собирается оперативная информация.
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ДТП со смертельным исходом произошло в Гудаутском районе

22:28 29.04.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПодстанция московской скорой помощи
Подстанция московской скорой помощи - Sputnik Абхазия, 1920, 29.04.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Дорожно-транспортное происшествие случилось примерно в 20:00 в районе Черной речки.
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. ДТП со смертельным исходом произошло в Гудаутском районе в субботу, 29 апреля. Об этом Sputnik рассказал начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба.
Авария произошла в районе Черной речки примерно в 20:00. По словам Гицба, автомобиль “Волга” перевернулся.
“В результате погибла пассажир. Водитель и еще один пассажир доставлены в больницу”, - сообщил глава РОВД.
На месте происшествия работают правоохранительные органы, собирается оперативная информация.
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