https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/dtp-so-smertelnym-iskhodom-proizoshlo-v-gudautskom-rayone-1045554754.html

ДТП со смертельным исходом произошло в Гудаутском районе

ДТП со смертельным исходом произошло в Гудаутском районе

Дорожно-транспортное происшествие случилось примерно в 20:00 в районе Черной речки. 29.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. ДТП со смертельным исходом произошло в Гудаутском районе в субботу, 29 апреля. Об этом Sputnik рассказал начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба.Авария произошла в районе Черной речки примерно в 20:00. По словам Гицба, автомобиль “Волга” перевернулся.“В результате погибла пассажир. Водитель и еще один пассажир доставлены в больницу”, - сообщил глава РОВД.На месте происшествия работают правоохранительные органы, собирается оперативная информация.

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