https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/ekspert-ob-otpravke-vsu-snaryadov-s-obednennym-uranom-osuditelno-s-tochki-zreniya-ekologii-1045496119.html

Эксперт об отправке ВСУ снарядов с обедненным ураном: осудительно с точки зрения экологии

Эксперт об отправке ВСУ снарядов с обедненным ураном: осудительно с точки зрения экологии

В беседе на радио Sputnik инженер-физик, эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский... 29.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-29T17:22+0300

2023-04-29T17:22+0300

2023-04-29T17:22+0300

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Ожаровский об отправке ВСУ снарядов с обедненным ураном Ожаровский об отправке ВСУ снарядов с обедненным ураном

Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, сказал замглавы министерства обороны страны Джеймс Хиппи, его заявление опубликовано на сайте парламента. "Что такое попадание по бронетехнике бронепробиваемого снаряда? Сердечник должен как-то пробить броню, а уран — материал химически активный, химически токсичный, не только радиационно-токсичный. И при нагревании в мелкодисперсной форме он самовоспламеняется. Все это очень понравилось военным, когда не просто пробивается броня, а внутри бронетехники возникает пожар. Естественно, с экологической точки зрения, использование любых радиоактивных веществ в военных целях крайне осудительно", — сказал Ожаровский.Он добавил, что такие снаряды были использованы США во время войны в Персидском заливе, и последствия подтвердили, что те места, где применялись такие снаряды, имеют повышенный радиоактивный фон.

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