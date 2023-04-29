https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/kak-svyazany-zevs-i-sportloto-istoriya-loterey-1045524832.html

Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей

Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей

Лотерея — одно из древнейших изобретений человечества. Она родилась как сочетание народного развлечения и сбора средств для государства. Полученные деньги шли... 29.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-29T11:20+0300

2023-04-29T11:20+0300

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История лотерей История лотерей

Лотерея — одно из древнейших изобретений человечества. Она родилась как сочетание народного развлечения и сбора средств для государства. Полученные деньги шли на благотворительность и городское строительство. Кто и когда придумал лотереи? Почему Екатерина II решила их запретить? Как обстоят дела в 21 веке и какой шанс выиграть в настоящую лотерею?Слушайте подкасты РИА Новости.

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