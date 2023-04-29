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Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей
Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей
Лотерея — одно из древнейших изобретений человечества. Она родилась как сочетание народного развлечения и сбора средств для государства. Полученные деньги шли... 29.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-29T11:20+0300
2023-04-29T11:20+0300
2023-04-29T11:20+0300
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История лотерей
История лотерей
Лотерея — одно из древнейших изобретений человечества. Она родилась как сочетание народного развлечения и сбора средств для государства. Полученные деньги шли на благотворительность и городское строительство. Кто и когда придумал лотереи? Почему Екатерина II решила их запретить? Как обстоят дела в 21 веке и какой шанс выиграть в настоящую лотерею?Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей
Лотерея — одно из древнейших изобретений человечества. Она родилась как сочетание народного развлечения и сбора средств для государства. Полученные деньги шли на благотворительность и городское строительство. Кто и когда придумал лотереи? Почему Екатерина II решила их запретить? Как обстоят дела в 21 веке и какой шанс выиграть в настоящую лотерею?
Слушайте подкасты РИА Новости.