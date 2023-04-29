https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/kalyagina-i-tyutyunnik-rasskazali-kak-mozhno-razvivat-detskiy-otdykh-v-abkhazii-1045479220.html

Калягина и Тютюнник рассказали, как можно развивать детский отдых в Абхазии

Калягина и Тютюнник рассказали, как можно развивать детский отдых в Абхазии

В чем преимущество образовательного туризма и как оценивают специалисты потенциал Абхазии для развития детского отдыха, в эфире радио Sputnik рассказали... 29.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-29T19:52+0300

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Эксперты рассказали, как можно развивать детский отдых в Абхазии Эксперты рассказали, как можно развивать детский отдых в Абхазии

В чем преимущество образовательного туризма и как оценивают специалисты потенциал Абхазии для развития детского отдыха, в эфире радио Sputnik рассказали участник образовательно-туристического форума "Горизонты-23", учредитель компании -туроператора "Пилигрим Плюс" из Архангельска Наталья Тютюнник и президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.Форум "Горизонты-23" завершил свою работу в Сухуме. Его участники обсудили проблематику туриндустрии, актуальные задачи, перспективы, последние тренды, новые маркетинговые инструменты в туризме, новые направления в отрасли.По мнению Натальи Тютюнник, перспективы развития детского отдыха в Абхазии огромные, экскурсионные туры необходимо создавать для школьных групп и вплетать их в образование. Она рассказала о том, как организован детский отдых в Архангельске и о существующей законодательной базе. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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