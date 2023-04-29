https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/russkiy-yumor-s-abkhazskim-aktsentom-semeynyy-portret-s-postoronnim-v-abkhazskom-teatre-1045543541.html

Русский юмор с абхазским акцентом: “Семейный портрет с посторонним” в Абхазском театре

Русский юмор с абхазским акцентом: “Семейный портрет с посторонним” в Абхазском театре

В Абхазском государственном драматическом театре прошли премьерные показы спектакля “Семейный портрет с посторонним” по пьесе современного драматурга Степана... 29.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-29T20:24+0300

2023-04-29T20:24+0300

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в абхазии

фото

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История о том, как завхоз сельского клуба поселил приехавшего из города художника на постой в семью своей девушки, и о том, как все переворачивается с ног на голову в тот момент, когда он понимает, что художник увлекся его возлюбленной. Сюжет спектакля закручен и полон комизма.

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