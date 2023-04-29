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Русский юмор с абхазским акцентом: “Семейный портрет с посторонним” в Абхазском театре
Русский юмор с абхазским акцентом: “Семейный портрет с посторонним” в Абхазском театре
В Абхазском государственном драматическом театре прошли премьерные показы спектакля “Семейный портрет с посторонним” по пьесе современного драматурга Степана... 29.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-29T20:24+0300
2023-04-29T20:24+0300
2023-04-29T20:24+0300
в абхазии
фото
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История о том, как завхоз сельского клуба поселил приехавшего из города художника на постой в семью своей девушки, и о том, как все переворачивается с ног на голову в тот момент, когда он понимает, что художник увлекся его возлюбленной. Сюжет спектакля закручен и полон комизма.
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фото , фото
Русский юмор с абхазским акцентом: “Семейный портрет с посторонним” в Абхазском театре
В Абхазском государственном драматическом театре прошли премьерные показы спектакля “Семейный портрет с посторонним” по пьесе современного драматурга Степана Лобозерова. Режиссером-постановщиком выступил Алхас Шамба.
История о том, как завхоз сельского клуба поселил приехавшего из города художника на постой в семью своей девушки, и о том, как все переворачивается с ног на голову в тот момент, когда он понимает, что художник увлекся его возлюбленной. Сюжет спектакля закручен и полон комизма.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазском драмтеатре прошла премьера “Семейного портрета с посторонним”
В Абхазском драмтеатре прошла премьера “Семейного портрета с посторонним”
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль поставлен по пьесе современного драматурга Степана Лобозерова.
Спектакль поставлен по пьесе современного драматурга Степана Лобозерова.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Режиссер спектакля - Алхас Шамба.
Режиссер спектакля - Алхас Шамба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На сцене разворачивается история о любовном треугольнике - о завхозе, его возлюбленной и заезжем художнике.
На сцене разворачивается история о любовном треугольнике - о завхозе, его возлюбленной и заезжем художнике.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Одну из главных ролей исполняет актер Гудиса Тодуа. Его персонаж - молодой художник Виктор.
Одну из главных ролей исполняет актер Гудиса Тодуа. Его персонаж - молодой художник Виктор.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Эсма Квициния предстала в образе Тани.
Эсма Квициния предстала в образе Тани.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В спектакле задействована и старшая плеяда актеров Абхазского театра. Так заслуженная артистка Абхазии Майя Джикирба сыграла роль бабушки.
В спектакле задействована и старшая плеяда актеров Абхазского театра. Так заслуженная артистка Абхазии Майя Джикирба сыграла роль бабушки.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сюжет спектакля закручен и полон комизма.
Сюжет спектакля закручен и полон комизма.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В центре - история, казалось бы, обычной семьи с обычными проблемами и ссорами.
В центре - история, казалось бы, обычной семьи с обычными проблемами и ссорами.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Как признался в одном из интервью актер Гудиса Тодуа, “Семейный портрет с посторонним” - произведение с русским юмором, который в театре постарались адаптировать под абхазский менталитет.
Как признался в одном из интервью актер Гудиса Тодуа, “Семейный портрет с посторонним” - произведение с русским юмором, который в театре постарались адаптировать под абхазский менталитет.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьерные показы спектакля прошли 27 и 28 апреля.
Премьерные показы спектакля прошли 27 и 28 апреля.