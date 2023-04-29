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https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/russkiy-yumor-s-abkhazskim-aktsentom-semeynyy-portret-s-postoronnim-v-abkhazskom-teatre-1045543541.html
Русский юмор с абхазским акцентом: “Семейный портрет с посторонним” в Абхазском театре
Русский юмор с абхазским акцентом: “Семейный портрет с посторонним” в Абхазском театре
В Абхазском государственном драматическом театре прошли премьерные показы спектакля “Семейный портрет с посторонним” по пьесе современного драматурга Степана... 29.04.2023, Sputnik Абхазия
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История о том, как завхоз сельского клуба поселил приехавшего из города художника на постой в семью своей девушки, и о том, как все переворачивается с ног на голову в тот момент, когда он понимает, что художник увлекся его возлюбленной. Сюжет спектакля закручен и полон комизма.
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Русский юмор с абхазским акцентом: “Семейный портрет с посторонним” в Абхазском театре

20:24 29.04.2023
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В Абхазском государственном драматическом театре прошли премьерные показы спектакля “Семейный портрет с посторонним” по пьесе современного драматурга Степана Лобозерова. Режиссером-постановщиком выступил Алхас Шамба.
История о том, как завхоз сельского клуба поселил приехавшего из города художника на постой в семью своей девушки, и о том, как все переворачивается с ног на голову в тот момент, когда он понимает, что художник увлекся его возлюбленной. Сюжет спектакля закручен и полон комизма.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазском драмтеатре прошла премьера “Семейного портрета с посторонним”

В Абхазском драмтеатре прошла премьера “Семейного портрета с посторонним” - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазском драмтеатре прошла премьера “Семейного портрета с посторонним”

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль поставлен по пьесе современного драматурга Степана Лобозерова.

Спектакль поставлен по пьесе современного драматурга Степана Лобозерова. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль поставлен по пьесе современного драматурга Степана Лобозерова.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер спектакля - Алхас Шамба.

Режиссер спектакля - Алхас Шамба. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер спектакля - Алхас Шамба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцене разворачивается история о любовном треугольнике - о завхозе, его возлюбленной и заезжем художнике.

На сцене разворачивается история о любовном треугольнике - о завхозе, его возлюбленной и заезжем художнике. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцене разворачивается история о любовном треугольнике - о завхозе, его возлюбленной и заезжем художнике.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Одну из главных ролей исполняет актер Гудиса Тодуа. Его персонаж - молодой художник Виктор.

Одну из главных ролей исполняет актер Гудиса Тодуа. Его персонаж - молодой художник Виктор. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Одну из главных ролей исполняет актер Гудиса Тодуа. Его персонаж - молодой художник Виктор.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Эсма Квициния предстала в образе Тани.

Эсма Квициния предстала в образе Тани. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Эсма Квициния предстала в образе Тани.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В спектакле задействована и старшая плеяда актеров Абхазского театра. Так заслуженная артистка Абхазии Майя Джикирба сыграла роль бабушки.

В спектакле задействована и старшая плеяда актеров Абхазского театра. Так заслуженная артистка Абхазии Майя Джикирба сыграла роль бабушки. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В спектакле задействована и старшая плеяда актеров Абхазского театра. Так заслуженная артистка Абхазии Майя Джикирба сыграла роль бабушки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сюжет спектакля закручен и полон комизма.

Сюжет спектакля закручен и полон комизма. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сюжет спектакля закручен и полон комизма.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В центре - история, казалось бы, обычной семьи с обычными проблемами и ссорами.

В центре - история, казалось бы, обычной семьи с обычными проблемами и ссорами. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В центре - история, казалось бы, обычной семьи с обычными проблемами и ссорами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Как признался в одном из интервью актер Гудиса Тодуа, “Семейный портрет с посторонним” - произведение с русским юмором, который в театре постарались адаптировать под абхазский менталитет.

Как признался в одном из интервью актер Гудиса Тодуа, “Семейный портрет с посторонним” - произведение с русским юмором, который в театре постарались адаптировать под абхазский менталитет. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Как признался в одном из интервью актер Гудиса Тодуа, “Семейный портрет с посторонним” - произведение с русским юмором, который в театре постарались адаптировать под абхазский менталитет.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьерные показы спектакля прошли 27 и 28 апреля.

Премьерные показы спектакля прошли 27 и 28 апреля. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьерные показы спектакля прошли 27 и 28 апреля.

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