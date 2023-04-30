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В сиреневом цвете: в Абхазии зацвела глициния
В сиреневом цвете: в Абхазии зацвела глициния
Цвет весны в Абхазии - сиреневый. А причина в том, что самые неожиданные уголки республики в это время года украшают роскошные грозди глицинии. 30.04.2023, Sputnik Абхазия
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Цвет весны в Абхазии - сиреневый. А причина в том, что самые неожиданные уголки республики в это время года украшают роскошные грозди глицинии.Лианы, которым для роста нужна опора в виде других деревьев, заборов или целых заброшенных зданий, превращаются в пышную сиреневую шапку, придавая сказочности даже самым "обычным" и ничем не примечательным местам.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

В сиреневом цвете: в Абхазии зацвела глициния

20:03 30.04.2023
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Цвет весны в Абхазии - сиреневый. А причина в том, что самые неожиданные уголки республики в это время года украшают роскошные грозди глицинии.
Лианы, которым для роста нужна опора в виде других деревьев, заборов или целых заброшенных зданий, превращаются в пышную сиреневую шапку, придавая сказочности даже самым "обычным" и ничем не примечательным местам.
© Sputnik / Марианна Кубрава

Глициния - растение, крайне популярное в ландшафтном дизайне.

Глициния - растение, крайне популярное в ландшафтном дизайне. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Марианна Кубрава

Глициния - растение, крайне популярное в ландшафтном дизайне.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Расцветая, она украшает любое место, даже заброшенное здание.

Расцветая, она украшает любое место, даже заброшенное здание. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Расцветая, она украшает любое место, даже заброшенное здание.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Тонкий аромат цветов притягивает пчелок...

Тонкий аромат цветов притягивает пчелок... - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тонкий аромат цветов притягивает пчелок...

© Sputnik / Томас Тхайцук

...а также любителей сделать красивое фото.

...а также любителей сделать красивое фото. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

...а также любителей сделать красивое фото.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Из-за цвета глицинию часто путают с сиренью.

Из-за цвета глицинию часто путают с сиренью. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Из-за цвета глицинию часто путают с сиренью.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но сирень расцветает гораздо позже.

Но сирень расцветает гораздо позже. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но сирень расцветает гораздо позже.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Глициния бывает разной - сиреневой, розовой, белой.

Глициния бывает разной - сиреневой, розовой, белой. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Глициния бывает разной - сиреневой, розовой, белой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Родиной лианы считается Япония...

Родиной лианы считается Япония... - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Родиной лианы считается Япония...

© Sputnik / Томас Тхайцук

...но глициния прекрасно чувствует себя в абхазском климате.

...но глициния прекрасно чувствует себя в абхазском климате. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

...но глициния прекрасно чувствует себя в абхазском климате.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Неудивительно, что руки жителей и гостей республики в период цветения глицинии так и тянутся к камерам.

Неудивительно, что руки жителей и гостей республики в период цветения глицинии так и тянутся к камерам. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Неудивительно, что руки жителей и гостей республики в период цветения глицинии так и тянутся к камерам.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Растения украшают заборы и балконы...

Растения украшают заборы и балконы... - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Растения украшают заборы и балконы...

© Sputnik / Томас Тхайцук

...и даже уверенно себя чувствуют на большой высоте.

...и даже уверенно себя чувствуют на большой высоте. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

...и даже уверенно себя чувствуют на большой высоте.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Расцветая среди зеленой листвы, глициния превращает обычные места в удивительную сказку.

Расцветая среди зеленой листвы, глициния превращает обычные места в удивительную сказку. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Расцветая среди зеленой листвы, глициния превращает обычные места в удивительную сказку.

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