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В сиреневом цвете: в Абхазии зацвела глициния
В сиреневом цвете: в Абхазии зацвела глициния
Цвет весны в Абхазии - сиреневый. А причина в том, что самые неожиданные уголки республики в это время года украшают роскошные грозди глицинии. 30.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-30T20:03+0300
2023-04-30T20:03+0300
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Цвет весны в Абхазии - сиреневый. А причина в том, что самые неожиданные уголки республики в это время года украшают роскошные грозди глицинии.Лианы, которым для роста нужна опора в виде других деревьев, заборов или целых заброшенных зданий, превращаются в пышную сиреневую шапку, придавая сказочности даже самым "обычным" и ничем не примечательным местам.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия
В сиреневом цвете: в Абхазии зацвела глициния
Цвет весны в Абхазии - сиреневый. А причина в том, что самые неожиданные уголки республики в это время года украшают роскошные грозди глицинии.
Лианы, которым для роста нужна опора в виде других деревьев, заборов или целых заброшенных зданий, превращаются в пышную сиреневую шапку, придавая сказочности даже самым "обычным" и ничем не примечательным местам.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Глициния - растение, крайне популярное в ландшафтном дизайне.
Глициния - растение, крайне популярное в ландшафтном дизайне.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Расцветая, она украшает любое место, даже заброшенное здание.
Расцветая, она украшает любое место, даже заброшенное здание.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тонкий аромат цветов притягивает пчелок...
Тонкий аромат цветов притягивает пчелок...
© Sputnik / Томас Тхайцук
...а также любителей сделать красивое фото.
...а также любителей сделать красивое фото.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Из-за цвета глицинию часто путают с сиренью.
Из-за цвета глицинию часто путают с сиренью.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Но сирень расцветает гораздо позже.
Но сирень расцветает гораздо позже.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Глициния бывает разной - сиреневой, розовой, белой.
Глициния бывает разной - сиреневой, розовой, белой.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Родиной лианы считается Япония...
Родиной лианы считается Япония...
© Sputnik / Томас Тхайцук
...но глициния прекрасно чувствует себя в абхазском климате.
...но глициния прекрасно чувствует себя в абхазском климате.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Неудивительно, что руки жителей и гостей республики в период цветения глицинии так и тянутся к камерам.
Неудивительно, что руки жителей и гостей республики в период цветения глицинии так и тянутся к камерам.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Растения украшают заборы и балконы...
Растения украшают заборы и балконы...
© Sputnik / Томас Тхайцук
...и даже уверенно себя чувствуют на большой высоте.
...и даже уверенно себя чувствуют на большой высоте.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Расцветая среди зеленой листвы, глициния превращает обычные места в удивительную сказку.
Расцветая среди зеленой листвы, глициния превращает обычные места в удивительную сказку.