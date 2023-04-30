https://sputnik-abkhazia.ru/20230430/1045336967.html

В сиреневом цвете: в Абхазии зацвела глициния

В сиреневом цвете: в Абхазии зацвела глициния

Цвет весны в Абхазии - сиреневый. А причина в том, что самые неожиданные уголки республики в это время года украшают роскошные грозди глицинии. 30.04.2023, Sputnik Абхазия

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Цвет весны в Абхазии - сиреневый. А причина в том, что самые неожиданные уголки республики в это время года украшают роскошные грозди глицинии.Лианы, которым для роста нужна опора в виде других деревьев, заборов или целых заброшенных зданий, превращаются в пышную сиреневую шапку, придавая сказочности даже самым "обычным" и ничем не примечательным местам.

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