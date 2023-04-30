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Дополнительное время: Аргун и Ашуба о развитии домино в Абхазии

Дополнительное время: Аргун и Ашуба о развитии домино в Абхазии

Участник Чемпионата мира по домино Инал Аргун и тренер сборной Абхазии по домино Саид Ашуба в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 30.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-30T10:09+0300

2023-04-30T10:09+0300

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Дополнительное время: Аргун и Ашуба о развитии домино в Абхазии Дополнительное время: Аргун и Ашуба о развитии домино в Абхазии

В Новом Афоне прошел турнир памяти первого президента Федерации домино Артура Габуния. Как отметил Саид Ашуба, с каждым годом организация турнира становится все лучше, увеличилось количество игроков, улучшается и качество игры. "Габуния сделал очень много не только для развития домино, но и для Абхазии в целом, для того, чтобы о ней знали. Благодаря работе Федерации, Абхазию узнают на территории пусть и не многих стран - их 15-20. Но в сегодняшней ситуации, для нашей страны это очень позитивный шаг к дальнейшему признанию", - рассказал Ашуба. О своем опыте участия в мировом чемпионате по домино рассказал Инал Аргун. Подробности слушайте в аудиофайле.

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