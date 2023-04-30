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Квоты на ввоз и вывоз наркотических и психотропных веществ в 2023 году

Квоты на ввоз и вывоз наркотических и психотропных веществ в 2023 году

Заседание Кабинета министров Абхазии прошло в Сухуме в четверг, 27 апреля. 30.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-30T12:25+0300

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Кабмин Абхазии принял постановление об установлении государственных квот на 2023 год в пределах которых осуществляется хранение и ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ.Они устанавливаются для наркотиков и психотропных веществ, используемых в медицинских, научных и учебных целях, экспертной деятельности, оперативно-розыскной деятельности, ветеринарии.

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