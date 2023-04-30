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Мужчина погиб в аварии в районе села Кындыг
Мужчина погиб в аварии в районе села Кындыг
Водитель на автомобиле ВАЗ-2107 врезался в придорожный столб и скончался до приезда спасателей на место происшествия. 30.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-30T16:07+0300
2023-04-30T16:07+0300
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СУХУМ, 30 апр – Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия в районе села Кындыг Очамчырского района погиб мужчина. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии. Сообщение о том, что водитель "Жигулей" врезался в придорожный столб, поступило на пульт дежурного МЧС в 14:09. На место выехала группа спасателей вместе с автомобилем скорой помощи.Однако водитель скончался до их приезда. В МЧС добавили, что пассажиров в машине не было.
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абхазия, новости
Мужчина погиб в аварии в районе села Кындыг
Водитель на автомобиле ВАЗ-2107 врезался в придорожный столб и скончался до приезда спасателей на место происшествия.
СУХУМ, 30 апр – Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия в районе села Кындыг Очамчырского района погиб мужчина. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.
Сообщение о том, что водитель "Жигулей" врезался в придорожный столб, поступило на пульт дежурного МЧС в 14:09. На место выехала группа спасателей вместе с автомобилем скорой помощи.
Однако водитель скончался до их приезда. В МЧС добавили, что пассажиров в машине не было.