https://sputnik-abkhazia.ru/20230430/muzhchina-pogib-v-avarii-v-rayone-sela-kyndyg-1045561428.html

Мужчина погиб в аварии в районе села Кындыг

Мужчина погиб в аварии в районе села Кындыг

Водитель на автомобиле ВАЗ-2107 врезался в придорожный столб и скончался до приезда спасателей на место происшествия. 30.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-30T16:07+0300

2023-04-30T16:07+0300

2023-04-30T16:07+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1e/1045560908_0:334:960:874_1920x0_80_0_0_dfe0f30aacaa4786a8804ba2a6516b39.jpg

СУХУМ, 30 апр – Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия в районе села Кындыг Очамчырского района погиб мужчина. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии. Сообщение о том, что водитель "Жигулей" врезался в придорожный столб, поступило на пульт дежурного МЧС в 14:09. На место выехала группа спасателей вместе с автомобилем скорой помощи.Однако водитель скончался до их приезда. В МЧС добавили, что пассажиров в машине не было.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости