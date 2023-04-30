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Скончался модельер Вячеслав Зайцев
Скончался модельер Вячеслав Зайцев
85-летний модельер скончался в одной из Подмосковных больниц в воскресенье, 30 апреля. 30.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-30T20:39+0300
2023-04-30T20:39+0300
2023-04-30T20:39+0300
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. На 86 году жизни скончался российский модельер и телеведущий Вячеслав Зайцев. Об этом сообщает канал РЕН-ТВ."Предварительно, Зайцева доставили с желудочным кровотечением в одну из больниц Подмосковья, где он скончался в реанимации", - говорится в сообщении.Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. Он - заслуженный деятель искусств РСФСР и Народный художником России, лауреат многочисленных премий. Зайцев был первым советским и российским модельеров, который показывал свои работы на неделях высокой моды в Париже. В 1989 году он стал победителем токийского саммита "Пять лучших модельеров мира".
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия
Скончался модельер Вячеслав Зайцев
85-летний модельер скончался в одной из Подмосковных больниц в воскресенье, 30 апреля.
СУХУМ, 30 апр - Sputnik.
На 86 году жизни скончался российский модельер и телеведущий Вячеслав Зайцев. Об этом сообщает
канал РЕН-ТВ.
"Предварительно, Зайцева доставили с желудочным кровотечением в одну из больниц Подмосковья, где он скончался в реанимации", - говорится в сообщении.
Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. Он - заслуженный деятель искусств РСФСР и Народный художником России, лауреат многочисленных премий. Зайцев был первым советским и российским модельеров, который показывал свои работы на неделях высокой моды в Париже. В 1989 году он стал победителем токийского саммита "Пять лучших модельеров мира".