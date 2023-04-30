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Вознесенский о распространении кори в России: вакциноуправляемое заболевание

Вознесенский о распространении кори в России: вакциноуправляемое заболевание

В беседе с радио Sputnik доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский рассказал о профилактике кори. 30.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-30T18:54+0300

2023-04-30T18:54+0300

2023-04-30T18:54+0300

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Вознесенский о распространении кори в России: вакциноуправляемое заболевание Вознесенский о распространении кори в России: вакциноуправляемое заболевание

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на прошлой неделе заявила, что эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется. Заболевание зарегистрировано в 44 субъектах, но оно "ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать", поэтому "никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется". "Корь – давно известное вакциноуправляемое заболевание. Если мы будем вакцинировать не менее 97% детей 12-месячного возраста и проводить в таком же объеме ревакцинацию в 6 лет, то после того, как в течение нескольких лет все население таким образом будет вакцинироваться, мы можем увидеть практически полное искоренение кори", – сказал Вознесенский.Он отметил, что в случае миграции кори или отказа от вакцинации эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться.

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