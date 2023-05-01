Мир, труд, скачки: открытие скакового сезона в Абхазии

В Кутоле 1 мая спортсмены из Кутола, Уарчи и Джгерды боролись за призовые места в конном футболе и метании копья. Также наездники соревновались за первое место в забегах на 1200, 1400 и 2000 метров.В метании копья, состязались команды из Кутола, Джгерды и Уарчи. "Хозяева" поля одержали победу над участниками из Уарчи со счетом 2:0.Кутолские жокеи одержали победу и в конном футболе против Джгерды со счетом 12:7.В забеге на 1400 метров, посвященном памяти братьев Пантика, Валентина и Ивана Тапагуа, погибших в Отечественной войне, за первое место боролись чистокровные лошади, рожденные в Абхазии. Первое место в забеге досталось Дамею Сакания из Кутола, "серебро" - Руслану Дочия из Уарчи и "бронза" - Беслану Бжания из Тамыша.В забеге на 1200 метров без седла победу одержал Саид Гурчиани, второе место занял Батал Ахсалба, третье - Алик Багатуриа.Победителем в забеге на 2000 метров, который был посвящен памяти погибшим героям Отечественной войны Абхазии, стал Дмитрий Кардия и его скакун Фрэнки, второе место занял Инал Голандзия на коне Наварро и третье - Кандид Лагиндзиа на лошади Новелла.
Открытие скакового сезона и конно-спортивные состязания, приуроченные к 30 годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии, состоялись в селе Кутол 1 мая.
В Кутоле 1 мая спортсмены из Кутола, Уарчи и Джгерды боролись за призовые места в конном футболе и метании копья. Также наездники соревновались за первое место в забегах на 1200, 1400 и 2000 метров.
В метании копья, состязались команды из Кутола, Джгерды и Уарчи. "Хозяева" поля одержали победу над участниками из Уарчи со счетом 2:0.
Кутолские жокеи одержали победу и в конном футболе против Джгерды со счетом 12:7.
В забеге на 1400 метров, посвященном памяти братьев Пантика, Валентина и Ивана Тапагуа, погибших в Отечественной войне, за первое место боролись чистокровные лошади, рожденные в Абхазии. Первое место в забеге досталось Дамею Сакания из Кутола, "серебро" - Руслану Дочия из Уарчи и "бронза" - Беслану Бжания из Тамыша.
В забеге на 1200 метров без седла победу одержал Саид Гурчиани, второе место занял Батал Ахсалба, третье - Алик Багатуриа.
Победителем в забеге на 2000 метров, который был посвящен памяти погибшим героям Отечественной войны Абхазии, стал Дмитрий Кардия и его скакун Фрэнки, второе место занял Инал Голандзия на коне Наварро и третье - Кандид Лагиндзиа на лошади Новелла.