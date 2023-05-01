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Мир, труд, скачки: открытие скакового сезона в Абхазии
Мир, труд, скачки: открытие скакового сезона в Абхазии
Открытие скакового сезона и конно-спортивные состязания, приуроченные к 30 годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии, состоялись в селе Кутол 1... 01.05.2023, Sputnik Абхазия
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В Кутоле 1 мая спортсмены из Кутола, Уарчи и Джгерды боролись за призовые места в конном футболе и метании копья. Также наездники соревновались за первое место в забегах на 1200, 1400 и 2000 метров.В метании копья, состязались команды из Кутола, Джгерды и Уарчи. "Хозяева" поля одержали победу над участниками из Уарчи со счетом 2:0.Кутолские жокеи одержали победу и в конном футболе против Джгерды со счетом 12:7.В забеге на 1400 метров, посвященном памяти братьев Пантика, Валентина и Ивана Тапагуа, погибших в Отечественной войне, за первое место боролись чистокровные лошади, рожденные в Абхазии. Первое место в забеге досталось Дамею Сакания из Кутола, "серебро" - Руслану Дочия из Уарчи и "бронза" - Беслану Бжания из Тамыша.В забеге на 1200 метров без седла победу одержал Саид Гурчиани, второе место занял Батал Ахсалба, третье - Алик Багатуриа.Победителем в забеге на 2000 метров, который был посвящен памяти погибшим героям Отечественной войны Абхазии, стал Дмитрий Кардия и его скакун Фрэнки, второе место занял Инал Голандзия на коне Наварро и третье - Кандид Лагиндзиа на лошади Новелла.
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фото, фото , мультимедиа, скачки, абхазия
фото, фото , мультимедиа, скачки, абхазия

Мир, труд, скачки: открытие скакового сезона в Абхазии

18:40 01.05.2023 (обновлено: 19:11 01.05.2023)
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Открытие скакового сезона и конно-спортивные состязания, приуроченные к 30 годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии, состоялись в селе Кутол 1 мая.
В Кутоле 1 мая спортсмены из Кутола, Уарчи и Джгерды боролись за призовые места в конном футболе и метании копья. Также наездники соревновались за первое место в забегах на 1200, 1400 и 2000 метров.
В метании копья, состязались команды из Кутола, Джгерды и Уарчи. "Хозяева" поля одержали победу над участниками из Уарчи со счетом 2:0.
Кутолские жокеи одержали победу и в конном футболе против Джгерды со счетом 12:7.
В забеге на 1400 метров, посвященном памяти братьев Пантика, Валентина и Ивана Тапагуа, погибших в Отечественной войне, за первое место боролись чистокровные лошади, рожденные в Абхазии. Первое место в забеге досталось Дамею Сакания из Кутола, "серебро" - Руслану Дочия из Уарчи и "бронза" - Беслану Бжания из Тамыша.
В забеге на 1200 метров без седла победу одержал Саид Гурчиани, второе место занял Батал Ахсалба, третье - Алик Багатуриа.
Победителем в забеге на 2000 метров, который был посвящен памяти погибшим героям Отечественной войны Абхазии, стал Дмитрий Кардия и его скакун Фрэнки, второе место занял Инал Голандзия на коне Наварро и третье - Кандид Лагиндзиа на лошади Новелла.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Скаковой сезон открылся в Абхазии 1 мая.

Скаковой сезон открылся в Абхазии 1 мая. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Скаковой сезон открылся в Абхазии 1 мая.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В селе Кутол Очамчырского района прошли конно-спортивные состязания, приуроченные к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии

В селе Кутол Очамчырского района прошли конно-спортивные состязания, приуроченные к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В селе Кутол Очамчырского района прошли конно-спортивные состязания, приуроченные к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды из Кутола, Джгерды и Уарчи боролись за призовые места в конном футболе и метании копья.

Команды из Кутола, Джгерды и Уарчи боролись за призовые места в конном футболе и метании копья. - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды из Кутола, Джгерды и Уарчи боролись за призовые места в конном футболе и метании копья.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В футболе победа досталась хозяевам поля, команде из Кутола, которая одержала победу над джгердскими наездниками.

В футболе победа досталась хозяевам поля, команде из Кутола, которая одержала победу над джгердскими наездниками. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В футболе победа досталась хозяевам поля, команде из Кутола, которая одержала победу над джгердскими наездниками.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Скачки и конные состязания пользуются большой популярностью в Абхазии.

Скачки и конные состязания пользуются большой популярностью в Абхазии. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Скачки и конные состязания пользуются большой популярностью в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Жокеи в этот раз боролись за золото в дистанциях на 1200, 1400 и 2000 метров. Борьбу за победу усложняла пасмурная погода, грязь, а потом и хлынувший дождь

Жокеи в этот раз боролись за золото в дистанциях на 1200, 1400 и 2000 метров. Борьбу за победу усложняла пасмурная погода, грязь, а потом и хлынувший дождь - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Жокеи в этот раз боролись за золото в дистанциях на 1200, 1400 и 2000 метров. Борьбу за победу усложняла пасмурная погода, грязь, а потом и хлынувший дождь

© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на сложности, жокеи достойно сражались и максимально выложились.

Несмотря на сложности, жокеи достойно сражались и максимально выложились. - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на сложности, жокеи достойно сражались и максимально выложились.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спортсмен Дамей Сакания на коне Бзоу одержал победу в забеге на 1400 метров.

Спортсмен Дамей Сакания на коне Бзоу одержал победу в забеге на 1400 метров. - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спортсмен Дамей Сакания на коне Бзоу одержал победу в забеге на 1400 метров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для детей конные соревнования - настоящий праздник. Маленькие жители Кутола отчаянно болели за "своих" и радовались их победе.

Для детей конные соревнования - настоящий праздник. Маленькие жители Кутола отчаянно болели за &quot;своих&quot; и радовались их победе. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для детей конные соревнования - настоящий праздник. Маленькие жители Кутола отчаянно болели за "своих" и радовались их победе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Посмотреть на конное шоу приехали не только из близлежащих сел, но даже из других стран. Туристы от скачек в Кутоле остались под впечатлением.

Посмотреть на конное шоу приехали не только из близлежащих сел, но даже из других стран. Туристы от скачек в Кутоле остались под впечатлением. - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Посмотреть на конное шоу приехали не только из близлежащих сел, но даже из других стран. Туристы от скачек в Кутоле остались под впечатлением.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В метании копья лучшими снова оказались спортсмены из Кутола. В финале они встретились с командой из Уарчи и одержали победу со счетом 2:0.

В метании копья лучшими снова оказались спортсмены из Кутола. В финале они встретились с командой из Уарчи и одержали победу со счетом 2:0. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В метании копья лучшими снова оказались спортсмены из Кутола. В финале они встретились с командой из Уарчи и одержали победу со счетом 2:0.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный спорт требует большой концентрации и хорошей физической подготовки.

Конный спорт требует большой концентрации и хорошей физической подготовки. - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный спорт требует большой концентрации и хорошей физической подготовки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А еще важна ловкость. К примеру, на этом фото жокей пытается ускакать от копья соперника, что удается лишь опытным спортсменам.

А еще важна ловкость. К примеру, на этом фото жокей пытается ускакать от копья соперника, что удается лишь опытным спортсменам. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

А еще важна ловкость. К примеру, на этом фото жокей пытается ускакать от копья соперника, что удается лишь опытным спортсменам.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Между всадником и его конем особая связь, они должны понимать друг друга и быстро совершать маневры.

Между всадником и его конем особая связь, они должны понимать друг друга и быстро совершать маневры. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Между всадником и его конем особая связь, они должны понимать друг друга и быстро совершать маневры.

© Sputnik / Томас Тхайцук

И главное - в любую погоду создавать настроение праздника. Правильный головой убор - в помощь.

И главное - в любую погоду создавать настроение праздника. Правильный головой убор - в помощь. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

И главное - в любую погоду создавать настроение праздника. Правильный головой убор - в помощь.

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